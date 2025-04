34,99 zł. Tylko tyle musisz wydać, żeby kupić szybki pendrive USB 3.2 Gen. 1 128 GB

KINGSTON DataTraveler Exodia to natomiast pendrive, którego chętnie przytroczymy do kluczy. Ma on 4 niezwykle istotne cechy: w porównaniu do dysków zewnętrznych jest mały i tani. A w porównaniu do większości pendrive w tym budżecie jest pojemny i szybki. Mówimy tu w końcu o urządzeniu za jedyne 34,99 zł.