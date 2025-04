30 lat badań nad nadprzewodnikami poszło do kosza. Eksperyment obalił dominującą teorię

Wyobraźcie sobie komputery, które nie wymagają chłodzenia, a ich podzespoły pobierają śladowe ilości energii, ponieważ nie generują ciepła, bo cała energia idzie na moc obliczeniową. W takim układzie laptop mógłby być nieco grubszy od płytki PCB , a jednocześnie oferować moc potężnej stacji roboczej. Smartfony mogłyby o wiele dłużej pracować na baterii, a zużycie energii znacznie by spadło, ponieważ byłaby ona efektywniej wykorzystywana w niemal każdej dziedzinie życia. Dlaczego świat tak nie wygląda? Ponieważ jest zbyt ciepło.

Nadprzewodniki

Nadprzewodniki możemy podzielić na zimne i ciepłe. Zimne pracują w okolicach zera absolutnego. Tym samym ich użyteczność poza laboratoriami jest praktycznie zerowa. Ciepłe natomiast zachowują swoje właściwości w temperaturach dochodzących do nawet -138°C. Czyli wciąż mówimy tu o czymś, co nie występuje w standardowych warunkach zdatnych do ludzkiego życia. Jednak badania nad nimi pozwoliłyby znaleźć jeszcze cieplejsze nadprzewodniki, które być może już byłyby użyteczne. Problem w tym, że dotychczasowe badania nie przynosiły żadnych przełomów.