15-calowy MacBook Air z prawdopodobną datą premiery

Plotki na temat 15-calowego MacBooka Air już wkrótce mogą zostać potwierdzone. Apple podobno ma zaplanowaną, przybliżoną datę premiery nowego laptopa.

Od wielu miesięcy słyszeliśmy plotki na temat nowego modelu laptopa z serii MacBook Air z ekranem o przekątnej 15 cali. Już wkrótce mogą one zyskać rzeczywisty wymiar, bo Apple podobno szykuje się do premiery urządzenia. Dzięki temu poznaliśmy prawdopodobną datę rozpoczęcia sprzedaży.

15-calowy Apple MacBook Air

Najnowsze informacje na ten temat przekazał Mark Gurman z Bloomberga, który ma doskonałe źródła i uchodzi za bardzo wiarygodnego. Nadal są to plotki, więc należy traktować je z dystansem, ale wydają się bardzo prawdopodobne.

Według Gurmana 15-calowy MacBook Air trafi do sprzedaży na przełomie wiosny i lata. Dokładna data nie jest znana, ale chodzi mniej więcej o środek roku. W tym samym czasie firma z Cupertino ma zaprezentować odświeżony, 13-calowy model, więc byłaby to podwójna premiera.

Nie wiadomo, z jakiego układu będzie korzystać nowy MacBook Air. Najbardziej prawdopodobny wydaje się procesor Apple M3, w końcu 13-calowy laptop już teraz korzysta z wersji M2, więc odświeżanie go z tym samym SoC byłoby co najmniej dziwne. Jeśli tak, to możemy spodziewać się wyższej wydajności i lepszej efektywności energetycznej, dzięki której łatwiej będzie zapanować nad temperaturą układu. W końcu ma on być produkowany w litografii 3 nm.

15-calowy Apple MacBook Air powinien być dobrym uzupełnieniem oferty firmy z nadgryzionym jabłkiem. Byłbym brakującym ogniwem między modelem 13-calowym, a 16-calowym MacBookiem Pro.

