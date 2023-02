Oryginalny, zafoliowany iPhone sprzedany za kosmiczną kwotę

Oryginalny, nowy i jeszcze zafoliowany iPhone trafił na aukcję. Telefon został sprzedany za niewiarygodną kwotę.

Oryginalny iPhone trafił do sprzedaży w 2007 roku i chyba wszyscy zgodzimy się ze stwierdzeniem, że zrewolucjonizował rynek mobilny. Apple można kochać albo nienawidzić, ale nie można im odmówić wkładu, jaki włożyli w świat dzisiejszych smartfonów. Nic dziwnego, że oryginalny i jeszcze zafoliowany iPhone został sprzedany na aukcji za bardzo wysoką kwotę.

Oryginalny iPhone na aukcji

Aukcja została przeprowadzona na LCG Auctions, które trwało od 2 do 19 lutego tego roku. Jedna z ofert dotyczyła oryginalnego, pierwszego iPhone w stanie kompletnie nienaruszonym, bo w jeszcze zafoliowanym pudełku. W sumie złożono 27 ofert, ale najwyższa wyniosła aż 63,356 dolarów, czyli według aktualnego kursu ponad 281,7 tys. zł. Całkiem spora suma, biorąc pod uwagę, że 15 lat temu można było go kupić za 599 dolarów (mowa o wersji 8 GB).

Jak to się stało, że iPhone przetrwał w nienaruszonym stanie? Właściciel telefonu dostał go w 2007 roku od swojej znajomej w formie prezentu. Wtedy telefon działał w Stanach Zjednoczonych tylko w sieci AT&T, więc mężczyzna postanowił go nie rozpakowywać. W ten sposób urządzenie przeleżało kilkanaście lat, aż w końcu trafiło na aukcję. Warto było poczekać.

Nie była to pierwsza aukcja iPhone'a w takim stanie. Wcześniej smartfon sprzedawał się w dużo niższych kwotach około 35-39 tys. dolarów, więc właściciel może być szczególnie uradowany.

