One UI 8 zyska wizualną świeżość. Te tapety żyją rytmem dnia

Kolorystyczna podróż przez dobę na Twoim ekranie Galaxy

Istotą nowej funkcji jest jej zdolność do adaptacji . Użytkownicy znajdą te tapety w ustawieniach, w dedykowanej sekcji "Kolory", gdzie będą mogli wybrać jeden z czterech motywów . Każdy z nich został zaprojektowany tak, aby automatycznie transformować wygląd tła w ciągu dnia :

Każde wybudzenie telefonu czy odblokowanie ekranu zainicjuje płynną animację przechodzenia gradientów, która zakończy się ustaleniem aktualnego, dopasowanego do pory dnia tła. Co istotne, jeśli użytkownik zdecyduje się na tę samą dynamiczną tapetę dla ekranu blokady i głównego pulpitu, przejście między nimi będzie całkowicie spójne, co dodatkowo podniesie estetykę interakcji z urządzeniem.