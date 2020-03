Valve wstrzyma aktualizacje gier, by oszczędzać łącza

Valve przyłączył się do firm oszczędzających łącza. Automatyczne aktualizacje gier z platformy Steam zostaną opóźnione, by nie obciążać sieci.

Ludzie zostający w domach całymi dniami znacząco obciążają łącza i w niektórych częściach świata odbija się to negatywnie na prędkości i dostępności usług. Już wcześniej Netflix, Facebook i YouTube zdecydowali się na zmniejszenie jakości oglądanych materiałów, by odciążyć lokalne sieci. Valve się do nich przyłączy, opóźniając aktualizacje gier rozprowadzane przez Steam.

Dawno nie grałeś? Aktualizacja poczeka

Valve zamierza na bieżąco wysyłać aktualizacje tylko tych gier, które były uruchomione w ciągu ostatnich trzech dni. Pozostałe gry zostaną zaktualizowane w najbliższym czasie, gdy szczytowe obciążenie łączy minie. Podobne rozwiązania zastosował Microsoft przy ściąganiu gier dla konsoli Xbox. Sony zaś ograniczyło prędkość pobierania gier dla PlayStation.

Jeśli chcesz ściągnąć aktualizację gry ze Steama mimo wszystko, możesz to zrobić ręcznie. Przypominam, że w ustawieniach klienta Steam możesz nałożyć ograniczenie na wykorzystywane łącze.

Gdy dla bezpieczeństwa lepiej zostać w domu, Steam bije własne rekordy. W ostatni weekend marca jednocześnie grały 23 miliony osób. Takie obłożenie zdarza się ostatnio częściej.

