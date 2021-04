Twórcy Genshin Impact zaatakowani przez nożownika. Nie był zadowolony ze zmian w grze

Chińska policja zatrzymała mężczyznę, który wtargnął do siedziby studia miYoHo z planem zamordowania właściciela firmy. Nożownik był wściekły z powodu zmian wprowadzonych w grze Genshin Impact.

To niezwykle groźniej sytuacji doszło w mieście Szanghaj w Chinach. To siedziby studia miYoHo, które stworzyło między innymi Genshin Impact oraz Honkai Impact 3rd, wpadł mężczyzna uzbrojony w nóż. Nożownik planował zamordować założyciela i zarazem szefa firmy. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a napastnik został zatrzymany przez policję. Do zdarzenia doszło 24 kwietnia.

Motywy działania mężczyzny nie są do końca jasne. Z przekazanych informacji wynika, że nie był on zadowolony ze zmian wprowadzonych w grze Honkai Impact 3rd, czyli innej produkcji miYoHo, która została wydana jeszcze przed Genshin Impact. Prawdopodobnie chodziło o kostiumy królika, które zdaniem wielu osób były niestosowane i ostatecznie zostały usunięte przez dewelopera. Nie wiadomo, czy nożownik był wściekły z powodu wprowadzenia strojów, czy też ich usunięcia.

Na 28 kwietnia miYoHo planuje premierę Genshin Impact w wersji na PlayStation 5. Gra uruchamiana będzie w rozdzielczości 4K Ultra HD. Twórcy zapewniają też, że wykorzysta szybki dysk SSD, który przełoży się między innymi na krótsze czasy ładowania.

