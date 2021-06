PS Plus na lipiec - jest szansa na świetną i klimatyczną przygodówkę

Jakie gry trafią do PlayStation Plus w lipcu 2021 roku? Według najnowszych plotek jest spora szansa na bardzo klimatyczną przygodówkę, która zebrała świetne recenzje i już szykowana jest kontynuacja.

Pod koniec każdego miesiąca poznajemy gry, które w najbliższych tygodniach zostaną udostępnione za darmo wszystkim posiadaczom abonamentu PlayStation Plus. Chociaż Sony nie zdradziło oficjalnej listy produkcji na lipiec, to już pojawiają się pierwsze pogłoski. Jeśli się potwierdzą, to posiadacze PlayStation 4 i PlayStation 5 mogą liczyć na bardzo dobrą przygodówkę, która cechuje się ciekawą historią oraz świetnym klimatem.

PlayStation Plus - lipiec 2021

Według plotek posiadacze abonamentu PlayStation Plus otrzymają w lipcu za darmo dostęp do gry A Plague Tale: Innocence. To wydana w 2019 roku przygodówka produkcji Asobo Studio, który przenosi nas w czasy XIV-wiecznej Francji, która została opanowana przez czarną śmierć. W grze wcielamy się w Amicię oraz jej 5-letniego brata, który jest chory na tajemniczą chorobę. Bohaterowie nie tylko muszą walczyć z plagą szczurów, ale też uciekają przed Inkwizycją, która za wszelką cenę chce ich dopaść.

A Plague Tale: Innocence zebrało świetne oceny. Na Metacritic ma notę 81/100 od recenzentów oraz 8,5/10 od samych graczy. Nic dziwnego, że na niedawno zakończonych targach E3 2021 Asobo Studio zapowiedziało kontynuację, czyli A Plague Tale: Requiem, które trafi na sklepowe półki w 2022 roku.

