Szok! Niemal 40-letni procesor i 8 MB RAM w nowym komputerze

W świecie retro gier nic nie dorównuje graniu na oryginalnym sprzęcie. Dla graczy PC może to być trudne, chyba że mają w szafie stary komputer. A przynajmniej było dotąd — poznajcie Pocket 386.

Pocket 386 bazuje na podzespołach z przeszłości, ze współczesnym sznytem

Pocket 386 to niewielki laptop z 7-calowym ekranem IPS LCD o proporcjach 16:9 (800 x 480 px), ale rzecz jasna można też wyświetlać na nim obraz w 4:3 (640 x 480 px), by było „po staremu”. Sercem urządzenia jest procesor 386 SX o taktowaniu 40 MHz, do tego dostajemy 8 MB pamięci DRAM, wymienną kartę VGA oraz kartę dźwiękową Yamaha.

Nie zabrakło też kontrolera portu USB — by było łatwiej coś do niego podłączyć ze współczesnych akcesoriów, ale imponuje przede wszystkim kompatybilność wsteczna. W zestawie dostaniemy konektory wyjścia VGA, PS/2, LPT czy szeregowego.

Z tyłu obudowy znajdziemy złącza ISA 16 i 8 BIT, a z boku port równoległy czy gniazdo kart Compact Flash. Nic tylko zaczynać sentymentalną podróż po pudłach i szufladach ze sprzętem z kategorii „kiedyś się przyda”.

Wymiary laptopa Pocket 386 wynoszą 21 cm x 12 cm x 2 cm, więc to sprzęt zdecydowanie kompaktowy i w czasach świetności Intel 386 pewnie kosztowałby wypuszczony w tej formie tyle, co sportowe auto razem z jachtem i willą. Teraz możecie go wyrwać w promocji w cenie nieco ponad 200 dolarów. Link umieszczam poniżej.

