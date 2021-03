PlayStation Plus: Days Gone i Zombie Army 4 darmowymi grami na kwiecień 2021

W kwietniu subskrybenci PlayStation Plus będą mogli pobrać za darmo gry Days Gone, Zombie Army 4 oraz Oddworld: Soulstorm.

Sony ogłosiło darmowe tytuły, które w kwietniu za darmo będą mogli pobrać subskrybenci usługi PlayStation Plus. Wbrew wcześniejszym plotkom na liście nie znalazło Sekiro, Civilization VI ani Rainbow Six: Siege, jednak wielu graczy i tak powinno być zadowolonych.

Pierwszym tytułem dostępnym w ramach PlayStation Plus w kwietniu jest Days Gone. To ekskluzywna produkcja na PlayStation 4 z 2019 roku, w którym graczom przyjdzie przemierzyć wielki, otwarty świat opanowany przez zombie. W tytule wcielamy się w Deacona St. Johna, byłego przestępcę poszukującego swojej byłej żony. Czeka nas dużo jeżdżenia na motocyklu oraz dużo walki tak z nieumarłymi, jak i przestępcami.

Wątek strzelania do żywych trupów kontynuuje drugi tytuł z oferty, czyli Zombie Army 4: Dead War. W tym spin-offie serii Sniper Elite trafiamy do alternatywnej wersji II wojny światowej. Haczyk polega na tym, że zamiast tradycyjnego konfliktu aliantów z nazistami czeka nas walka z hordą zombie, na czele których staje powracający z piekieł Adolf Hitler.

Obok dwóch wymienionych gier w kwietniowym Plusie gracze otrzymają jeszcze jedną produkcję - Oddworld: Soulstorm. To kontynuacja takich klasyków jak Oddowrld: Abe's Oddysee i Oddworld: Abe's Exodus. Po raz kolejny wcielimy się w sympatycznego kosmitę Abe'a, który staje na czele rewolucji Mudokonów. Warto podkreślić, że debiut w ramach PlayStation Plus to także światowa premiera tytułu, a sama gra dostępna będzie zarówno w wersji na PlayStation 4, jak i PlayStation 5.

Wszystkie wymienione tytuły będzie można przypisać do swojego konta już 6 kwietnia. Do 5 kwietnia dostępne będą natomiast gry z marca: Final Fantasy VII Remake, Farpoint, Maquette i Destruction Allstars.

Źródło zdjęć: Sony, Rebellion

Źródło tekstu: Sony