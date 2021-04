Nowe gry w GeForce NOW. Na liście między innymi polskie Outriders

Usługa GeForce NOW została wzbogacona o 13 nowych produkcji. Na liście znajduje się między innym Outriders produkcji polskiego studia People Can Fly.

W ramach inicjatywy "Czwartek z GeForce NOW" Nvidia poinformowała o dodaniu 13 nowych gier do usługi grania w chmurze. Zdecydowanie najciekawszą produkcją jest polskie Outriders, stworzone przez warszawskie studio People Can Fly. W sumie do GeForce NOW zostały dodane następujące gry:

OUTRIDERS (Epic Games Store i Steam)

Narita Boy (Steam)

Tales of the Neon Sea

A-Train PC Classic (Steam)

Endzone - A World Apart (Steam)

Forts (Steam)

Might & Magic X Legacy (Ubisoft Connect)

Mr. Prepper (Steam)

Nine Parchments (Steam)

Re:ZERO -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne (Steam)

Rhythm Doctor (Steam)

Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition (Steam)

Styx: Master of Shadows (Steam)

Oprócz tego NVIDIA poinformowała, że do końca kwietnia dodanych zostanie kolejnych 21 gier, w tym między innymi:

41 Hours (Steam)

Beholder 2 (Steam)

Chinese Parents (Steam)

Earth Defense Force: Iron Rain (Steam)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (Steam)

POSTAL 4: No Regerts (Steam)

R-Type Final 2 (Steam)

Shio (Steam)

Spintires (Steam)

Stronghold 2 (Steam)

Stronghold 3 Gold (Steam)

Stronghold Crusader 2 (Steam)

Stronghold Crusader HD (Steam)

Stronghold HD (Steam)

Stronghold Kingdoms (Steam)

Tomb Raider: The Last Revelation (Steam)

Torchlight (Epic Games Store & Steam)

Torchlight III (Steam)

Trine: Enchanted Edition (Steam)

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Steam)

Watch Your Ride - Biking Game (Steam)

Wszystkie z powyższych gier można przesyłać strumieniowo na kompatybilne urządzenia - komputery PC i Mac, Chromebooki, Android TV, a także sprzęty mobilne z Androidem oraz iOS.

