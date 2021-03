Abonenci Xbox Game Pass więcej grają i więcej wydają na gry

Microsoft pochwalił się ciekawymi statystykami na temat abonentów Xbox Game Pass. Okazuje się, że nie tylko więcej grają, ale też więcej wydają na ulubioną rozrywkę.

Xbox Game Pass już teraz jest prawdopodobnie jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym abonamentem dla graczy. Nie tylko dostępne są w nim gry Microsoftu, Bethesdy oraz EA Play, ale także wiele innych, ciekawych produkcji. Dodatkowo Amerykanie pracują nad dodaniem do usługi Ubisoft+. Nic dziwnego, że korzysta z niej już ponad 18 mln osób na całym świecie. Sarah Bond z Microsoftu podzieliła się interesującymi statystykami na temat użytkowników Xbox Game Pass.

Okazuje się, że abonenci Xbox Game Pass spędzają około 30 procent więcej czasu na graniu. Poza tym próbują o 40% więcej nowych gatunków gier, w czym sumie nie ma nic zaskakującego. Oferta Xbox Game Pass jest tak szeroka, że zachęca do próbowania czegoś nowego. Jednak najbardziej zaskakujące jest to, że użytkownicy usługi wydają na gry około 20% więcej pieniędzy niż pozostali gracze. Sarah Bond tłumaczy to dodatkowymi metodami monetyzacji.

Kiedy subskrybujesz usługę do oglądania filmów, np. Netflixa, to po obejrzeniu danego materiału kończy się cykl monetyzacji. W grach jest odwrotnie, ponieważ jest wiele przedmiotów czy dodatków, które możesz dodatkowo zakupić.

- tłumaczy Sarah Bond z Microsoftu.

Xbox Game Pass jest w tym momencie dostępny na konsolach Microsoftu - Xbox One oraz Xbox Series X/S, komputerach, a także urządzeniach z Androidem w formie usługi grania w chmurze.

