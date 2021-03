Microsoft planuje dodać gry Ubisoftu do Xbox Game Pass?

Microsoft cały czas rozwija Xbox Game Pass i dodaje do usługi kolejne gry. Niedawno oferta na PC-tach została wzbogacona o produkcje EA Play. Następne mogą być gry Ubisoftu.

Xbox Game Pass to w tym momencie prawdopodobnie jedna z najlepszych usług abonamentowych dla graczy. Microsoft cały czas dodaje do niej kolejne produkcje, dzięki czemu miłośnicy cyfrowej rozrywki nie mają czasu na nudę. Niedawno, po wykupieniu ZeniMax Media, usługa została wzbogacona o wszystkie gry Bethesdy, a ostatnio gracze PC-towi doczekali się też tytułów z portfolio EA Play. Na tym jednak plany się nie kończą i następny w kolejne może być Ubisoft.

Takiego zdania jest znany dziennikarz Jeff Grubb. Jego zdaniem Microsoft pracuje teraz nad rozwiązaniem, które byłoby zadowalające jednocześnie dla nich oraz dla Ubisoftu, który ma w swoim portfolio wiele popularnych gier.

Nie wiem, czy dodadzą 5 dolarów do ceny abonamentu, czy może będą różne poziomy abonamentu do wyboru. Naprawdę nie wiem i tylko spekuluję. Ale jestem przekonany, że właśnie starają się wymyślić sposób na dodanie Ubisoft+ do Xbox Game Pass. Byłaby to całkiem poważna sprawa.

- powiedział Jeff Grubb w swoim podcaście.

Dodanie Ubisoft+ do Xbox Game Pass byłoby nie lada wydarzeniem. W ofercie francuskiego dewelopera znajduje się wiele znanych i uwielbianych przez graczy serii, jak chociażby: Assassin's Creed, Far Cry, Anno, Watch Dogs oraz The Division. Dodanie ich wszystkich do Xbox Game Pass sprawiłoby, że kupowanie gier praktycznie straciłoby sens. Chociaż wydaje się to mało prawdopodobne, to przykład EA Play pokazuje, że nie jest to niemożliwe. Prawdopodobnie nie moglibyśmy liczyć na nowe gry od razu w dniu ich premiery, ale przy takim abonamencie warto byłoby poczekać te kilka miesięcy.

