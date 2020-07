Nowa darmowa gra w Epic Games i nowe gry w Twitch Prime

W sklepie Epic Games pojawi się dzisiaj kolejna bezpłatna gra. Jednocześnie w całkowicie nowe tytuły mogą grać też abonenci Twitch Prime.

Kto nie lubi dostawać gier za darmo? Swoim cotygodniowym zwyczajem nową grę zaprezentuje dzisiaj (czyli 2 lipca) o 17 sklep Epic Games. Tym razem będzie to gra Hue, która jest połączeniem platformówki oraz gry logicznej. W rozgrywce wcielamy się w syna, który musi uratować swoją matkę. Przez kolejne poziomy będziemy rozwiązywać kolejne łamigłówki logiczne. Na przykład zmiana barwy danego poziomu na kolor czerwony pozwoli nam uporać się z czerwonymi przeszkodami. Oczywiście gra odebrana z Epic Games zostanie z nami na stałe.

Jednocześnie dowiedzieliśmy się jakie gry będą w lipcu dostępne za darmo w Twitch Prime. To od nas czy powalczymy w Grip: Combat Racing, ruszymy do walki z ciemnością w Dark Devotion czy też zagramy w Dear Esther. W tym ostatnim przypadku tak szczerze dalej nie umiem rozgryźć zagadki popularności tej gry. Możemy tez zagrać w platformowe Kunai lub przypomnieć sobie jak wyglądały strzelanki w 1998 i zagrać w Turok 2: Seeds of Evil.

Jednocześnie zapominalskim przypominamy, że aż do 9 lipca trwa letnia wyprzedaż Steam. Taniej znajdziemy takie gry jak np. Ni No Kuni 2, poszczególne części serii Danganronpa, Trine 4, Arma 3 czy Portal 2.

