Epic Games Store już niedługo na Androidzie

Epic Games rzucił wyzwanie dominującej pozycji Steama w sektorze komputerów. Teraz czas na kolejny krok w rozwoju. Już niedługo sklep Epic Games pojawi się na telefonach i tabletach z Androidem.

Epic Games jest obecny ze swoim sklepem z grami w sektorze komputerów. Udało mu się skutecznie wykroić sobie swój udział rynkowy i z platformy do odbierania darmowych gier wyrósł na poważnego rywala dla dominującego Steama. Zadowolony z rozwoju sklepu jest Tim Sweeney, który zapowiada, że juz niedługo zobaczymy sklep także na Androidzie. Przedsiębiorca wspomniał też co prawda o iOS, jednak nie oszukujmy się, szanse są na to marne. Google pozwala jednak na istnienie alternatywnych sklepów z aplikacjami, a przypadek Fortnite'a (czy Fate/Grand Order, która to gra jest w Google Play tylko w części państw) pokazał, że gracze mogą pobrać aplikację z innego źródła.

Skoro nieobecność w Google Play wcale nie jest wyrokiem śmierci, to czemu nie spróbować? Epic Games udowodnił, że potrafi pobierać od deweloperów o wiele mniej pieniędzy niż konkurencja. Ważnym sojusznikiem jest chiński Tencent, który ma 40% udziałów w Epic Games. Ten koncern ma naprawdę głęboki portfel i jest w stanie wspomóc rozwój sklepu Epic Games na Androidzie.

Źródło tekstu: notebookcheck