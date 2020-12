Netflix zrobi anime o wiedźminie Vesemirze - Nightmare of the Wolf

Każde szanujące się uniwersum musi mieć też swoje anime. Do tego samego wniosku doszedł Netflix, który pokaże anime osadzone w świecie Wiedźmina.

Wiedźmin to już nie tylko książki, gry czy seriale (nie zapominajmy o starej produkcji TVP). Uniwersum wzbogaci się też o anime. O tym, że film w takiej konwencji powstanie Netflix informował już wcześniej. Teraz z kolei pojawił się pierwszy teaser nadchodzącego filmu anime. Będzie on nosił tytuł Nightmare of the Wolf. Nie dziwi zatem, że symbolem jest właśnie symbol wiedźmińskiej szkoły wilka. Głównym bohaterem nie będzie jednak Geralt, a Vesemir. Tej postaci nie trzeba raczej przedstawiać nikomu obeznanemu ze światem wykreowanym przez Andrzeja Sapkowskiego. Starszy wiedźmin pełni ważną rolę zarówno w książkach, jak i w grze.

W pierwszym sezonie serialu w jego rolę wcielił się Theo James, natomiast w drugim sezonie będzie to Kim Bodnia. Nie wiemy jeszcze kto będzie podkładal głos w nadchodzącym filmie. Anime pokaże losy Vesemira, który dołącza w szeregi wiedźminów po tym, jak tajemniczy Deglan przejmuje go na mocy Prawa Niespodzianki. Netflix coraz poważniej zaczyna traktować anime - powstają już nie tylko własne produkcje, ale kolejne popularne tytuły pojawiają się na platformie. Ostatnio trafiło tam anime Boku no Hero Academia.

Here is the logo for Nightmare of the Wolf. A Witcher Anime film coming 2021. pic.twitter.com/vagw48L8NS — NX (@NXOnNetflix) December 21, 2020

