Nie tylko ostatni Attack on Titan: także ostatni Evangelion, Horimiya i FGO/Camelot

Już niedługo w świecie anime kolejne serie oficjalnie dobiegną końca. Jedną z nich będzie należący już do klasyki Evangelion. To samo spotka też niezwykle popularną serię Attack on Titan. Pojawią się jednak inne anime, jak choćby Horimiya.

Grudzień 2020 i styczeń 2021 będą obfitowały w naprawdę głośne premiery nowych anime. Nie wszystkie będą jednak całkowicie nowymi seriami, niektóre wręcz będą oficjalnie kończyć swoje opowieści. Już siódmego grudnia oficjalnie rozpocznie się ostatni sezon Attack on Titan, w którym to siły wyspy zamieszkanej przez naszych głównych bohaterów staną do ostatecznej walki z imperium Marley. Znani z poprzednich sezonów bohaterowie będą jednak musieli pojednać się też... sami ze sobą. Niedługo później, bo 23 stycznia oficjalnie zakończy się seria Evangelion. Właściwe anime ukazało się w 1995, dwa lata później zadebiutowały filmy The End of Evangelion i Death & Rebirth. W 2007, 2009 i 2012 mogliśmy z kolei zobaczyć filmy Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance, oraz Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo. Tym razem seria naprawdę dobiegnie już końca. Tak mówi nawet sam plakat promocyjny, który widzimy wyżej. Ostatnim filmem będzie Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time.

Nie wszystko dobiegnie jednak końca. Piątego grudnia pojawi się film Fate/Grand Order: Shinsei Entaku Ryouiki Camelot 1. To pierwszy film kinowy będący ekranizacją piątej kampanii do odnoszącej wiele sukcesów (i zarabiającej dla Sony jeszcze więcej pieniędzy) gry Fate/Grand Order. Fabuła skupi się na rycerzach Okrągłego Stołu. Dziewiątego stycznia z kolei swojej ekranizacji doczeka się bardzo popularna manga romansowa Horimiya. Tym razem będziemy mogli śledzić perypetie dwojga licealistów, którzy w rzeczywistości są całkowicie inni niż się wydają. Ona - najchętniej siedziałaby w domu, on - wręcz przeciwnie.



