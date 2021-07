Netflix: jaki film na weekend? 31 lipca - 1 sierpnia 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co naprawdę warto obejrzeć.

Często w Internecie widzimy zdjęcia koszmarnych tatuaży. Niektóre może nie są tragiczne, ale... zabawne. Tak nazwiemy tatuaże o nadchodzącym mistrzostwie Europy Anglii po przegranym finale z Włochami. Co zrobić w takiej sytuacji? Można tatuaż usunąć, ale to uciążliwe i kosztowne. Można go też zwyczajnie... przerobić. W środę w serwisie Netflix oficjalnie zadebiutował program Przerabianie tatuaży. Zobaczymy jak mistrzowie tej sztuki zmieniają poprzednie tatuaże uczestników.

Tego samego dnia pojawił się drugi sezon serialu Outer Banks. W poprzednim sezonie widzieliśmy, jak John B i troje jego najlepszych przyjaciół postanawiają znaleźć legendarny skarb powiązany ze zniknięciem jego ojca. Teraz nadszedł czas na kolejną część tej historii. Nowy sezon ma 10 odcinków.

Wczoraj w serwisie Netflix pojawił się z kolei francuski film komediowy Ostatni najemnik. Legendarny tajny agent (a obecnie najemnik) rusza ocalić swojego syna, którego nawet nie zna. Okazuje się, że ojcostwo może być o wiele trudniejsze niż powalanie wrogów. W głównej roli pojawił się Jean-Claude Van Damme.

A może coś polskiego? W środę pojawił się film Bartkowiak. Zobaczymy tam zdyskwalifikowanego zawodnika MMA, który przejmuje stery nad klubem nocnym. Dzieje się to po wypadku jego brata. Bohater dowiaduje się, że jego brat niestety zginął nieprzypadkowo.

Źródło zdjęć: unsplash, wł

Źródło tekstu: Netflix, wł