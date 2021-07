Netflix: co obejrzeć? 23 - 25 lipca 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Pamiętacie He-Mana? Dobrze zbudowany blondyn z wielkim mieczem będący postrachem złego Szkieletora. Właśnie dzisiaj w serwisie Netflix pojawi się kolejny etap walki o Eternię. Ostateczne starcie dobra ze złem zekranizował reżyser Kevin Smith. Nie ma na co czekać, czas oglądać serial animowany Władcy wszechświata: Objawienie.

Dzisiaj pojawił się też w serwisie Netflix odcinek specjalny serialu Kingdom. Polecaliśmy go, jako jeden z najlepszych nieamerykańskich seriali na platformie. Teraz Koreańczycy nakręcili odcinek specjalny Kingdom: Ashin of the North. Tragedia, zdrada i tajemnicze odkrycie sprawią, że Ashin ruszy mścić swoje plemię.

Miłośnicy rosyjskiego kina powinni zobaczyć film Czarnobyl 1986, który pojawił się na platformie dwa dni temu. Strażak Aleksiej znalazł wreszcie dawną miłość i przeszedł na emeryturę. Niestety, jego spokojne życie wkrótce się skończy. Wszystko to przez katastrofę w Czarnobylu.

Wczoraj pojawiło się anime Cider no You ni Kotoba ga Wakiagaru, które na Netfliksie przyjęło nazwę Words Bubble Up Like Soda Pop. To opowieść o chłopaku, który ma problemy z komunikacją i dlatego porozumiewa się za pomocą poematów Haiku. Pewnego dnia spotyka on pewną dziewczynę, która w celu ukrycia swoich dużych przednich zębów i aparatu ortodontycznego ciągle nosi maskę.

