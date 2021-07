Netflix: jaki film na weekend? 10 - 11 lipca 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Rojst'97 oficjalnie zadebiutował w środę 7 lipca. Rok 1997 jest czymś, o czym mieszkańcy miast nad Odrą nigdy nie zapomną. Wrocław, Opole czy Racibórz mierzyły się wtedy z powodzią stulecia. Woda odkryła jednak skrywaną korupcję, przekręty lat dziewięćdziesiątych i tajemnice z czasów drugiej wojny światowej.

Hiszpańskojęzyczne kino ma wielu fanów, a takie produkcje należą do najchętniej oglądanych na Netfliksie. W środę zadebiutowała Sąsiedzka wojna​​​​​​, która jest kolejnym takim tytułem. Rodzina Lopez wygrała dom na loterii i wprowadza się do eleganckiej dzielnicy. Niestety, snobistyczni sąsiedzi nie są zachwyceni.

Wczoraj pojawił się z kolei serial Kucharka z Castamar​​​​​​. To ekranizacja powieści o romansie utalentowanej kucharki i owdowiałego księcia, który wraca do swojego arystokratycznego życia. Przenieśmy się zatem do Madrytu w 1720 roku.

W środę pojawił się też film o tytule Major Grom: Doktor plagi​​​​​​. Plagę mamy już mamy nadzieję za sobą, ale nie znaczy to, że problemów nie mają pewien żółtodziób i nieustraszony policjant. Muszą stawić czoła krwawemu mścicielowi.

