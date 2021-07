Netflix: co obejrzeć? 17 - 18 lipca 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

W środę oficjalnie zadebiutował kanadyjski film Jak być rodzicem idealnym. To pozycja dla tych, którzy zastanawiają się jak wychować dzieci w świecie, gdzie najbardziej liczy się pogoń za sławą w Internecie. Rodzice w tej produkcji zmierzą się z pułapkami, naciskami i oczekiwaniami otoczenia. Dodatkiem jest możliwość wysłuchania francuskiego z Kanady. Akcja ma bowiem miejsce w prowincji Quebec.

Zostajemy w świecie języków romańskich. Tego samego dnia zadebiutował film o wdzięcznym tytule Klasyczny horror. Gatunkiem tej produkcji jest... klasyczny horror. Czas wreszcie powrócić do tradycji. W jaki sposób? Najlepiej w autobusie, w którym wszyscy pasażerowie po kolei padają ofiarami rytualnych morderstw.

Lubicie antropomorfizowane zwierzęta? Netflix ma coś dla wszystkich, dla was też. W czwartek na platformę trafiła anime BEASTARS: Season 2. Tym razem Legoshi już nie będzie tak łagodnym wilkiem, jakim był wcześniej. Wszystko to, by chronić króliczycę Hal. Jednocześnie dalej na wolności jest zabójca roślinożerców.

W czwartek pojawił się Jeszcze nigdy…: Sezon 2. To opowieść hinduskiej nastolatce i kolejna część jej przygód w szkole, w miłości i z przyjaciółmi. Tworząca serial Mindy Kaling nie ukrywa, że przygody Devi opiera na własnym doświadczeniu. Serial raz zdobył Kryształową Statuetkę.

Źródło zdjęć: unsplash, wł

Źródło tekstu: Netflix, wł