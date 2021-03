Przejęcie Bethesdy przez Microsoft już o krok. Urzędnicy wyrazili zgodę

Przejęcie przez Microsoft ZeniMax Media, a w tym także Bethesdy, powoli staje się faktem. Transakcja została zaakceptowana przez część wymaganych urzędów.

Microsoft już kilka miesięcy temu zapowiedział, że zamierza wykupić firmę ZeniMax Media, do której należy ośmiu deweloperów gier, w tym: Bethesda, id Software, Arkane Studios oraz MachineGames. Transakcja ma opiewać na kwotę 7,5 mld dolarów i jest największą w historii amerykańskiej korporacji. Po przejęciu ZeniMax Media Microsoft zwiększyłby liczbę posiadanych twórców gier z 15 do 23. Jednak tego typu transakcje wymagają akceptacji ze strony odpowiednich urzędów, więc cały proces zajmuje wiele miesięcy.

Dobra informacja, przynajmniej z perspektywy Microsoftu, jest taka, że Komisja Europejska oficjalnie zgodziła się na przejęcie ZeniMax Media i to bez żadnych dodatkowych warunków. W tym momencie wymagana jest jeszcze zgoda amerykańskiego urzędu i wykupienie stanie się faktem. Tym samym Microsoft zdobędzie prawa do tak znanych marek, jak chociażby: The Elder Scrolls, Doom, Fallout oraz Wolfenstein.

Jeszcze przed oficjalnym przejęciem Microsoft zapowiedział, że wszystkie gry Bethesdy (oraz innych deweloperów należących do ZeniMax) ostatecznie trafią do oferty Xbox Game Pass. Firma zapowiedziała też, że ekskluzywna umowa z PlayStation na grę o nazwie Deathloop będzie kontynuowana, co oznacza, że produkcja nie trafi na konsolę Microsoftu.

