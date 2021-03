Nowe gry na PC i konsole – luty 2021

Chociaż początek roku był pod tym względem ubogi, to powoli wchodzimy w etap coraz większych i głośniejszych premier. Sprawdźcie, jakie nowe gry zostaną wydane na PC i konsole w marcu 2021 roku.

Nowe gry w marcu 2021? Sprawdź, w co zagrać!

Nie ma co się oszukiwać – styczeń i luty nie obfitowały w wiele gorących premiery. Początek roku to zazwyczaj okres posuchy i oczekiwania na większe i gorętsze premiery. Marzec jest pierwszym zwiastunem poprawy. W tym miesiącu do graczy trafi kilka nowych produkcji, którymi warto się zainteresować. Które z nich są najciekawsze? Wybraliśmy nowe gry, które trafią w marcu zarówno na konsole, jak i PC-ty.

Loop Hero

Loop Hero to produkcja indie, która łączy w sobie elementy znane z kilku gatunków gier. W tym przypadku mamy połączenie rouge-like, karcianki oraz strategii. Tytuł utrzymany jest w prostej stylistyce retro. Wcielamy się w nim w bohatera, którego celem jest uratowanie średniowiecznego świata.

Premiera: 4 marca

Platforma: PC

Harvest Moon: One World

Harvest Moon: One World to kolejna odsłona serii, w której po raz kolejny wcielamy się w farmera. Tym razem naszym głównym zadaniem jest odnalezienie ogników, które zawierają wiedzę o nasionach. Oprócz tego musimy sadzić, zbierać, podlewać, karmić i hodować, czyli robić wszystko to, co porządny rolnik.

Premiera: 5 marca

Platforma: PS4, Switch

Twierdza: Władcy Wojny

Twierdza: Władcy Wojny, to spin-off bardzo popularnej strategii czasy rzeczywistego, stworzona przez FireFly Studios. Tym razem akcja dzieje się w III w p.n.e. na terenie Dalekiego Wschodu. Jest to typowa strategia, w której musimy dbać nie tylko o militarne, ale także ekonomiczne aspekty naszego państwa. Nowością się Władcy o indywidualnych cechach i umiejętnościach, którym można powierzyć kontrolę nad częścią terytorium.

Premiera: 9 marca

Platformy: PC

Forza Horizon 4

Forza Horizon 4 oczywiście nie jest nowością. Nie jest nawet tytułem, który dopiero teraz będzie dostępny na PC-tach. Warto jednak odnotować, że produkcja 9 marca trafi na Steama.

Premiera: 9 marca

Platforma: PC (Steam)

Lust from Beyond

Lust from Beyond to przygodowy horror z perspektywy pierwszej osoby. Tytuł, z powodu tematyki mocno erotycznej, skierowany jest do dorosłego odbiorcy. W grze wcielamy się w antykwariusza, chcącego dostać się do krainy rozkoszy i bólu, która systematycznie objawia się mu się w snach. Początkowo premiera była zaplanowana na luty, ale została przesunięta.

Premiera: 11 marca

Platforma: PC

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Crash Bandicoot to seria, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Po wielu latach w końcu doczekaliśmy się czwartej, pełnoprawnej odsłony, która wprowadza nie tylko nowe mechaniki, ale też sporo nowych postaci. Oczywiście nie zabraknie też tytułowego jamraja pasiastego (Crash nie jest lisem!).

Premiera: 12 marca

Platforma: PS5, XSX, Switch

Mundaun

Bardzo klimatyczna produkcja z gatunku survival horroru. Wyróżnia się przede wszystkim monochromatyczną i ręcznie rysowaną grafiką. W grze wcielamy się w powracającego po latach do wioski mężczyznę, który zamierza rozwiązać zagadkę śmierci swojego dziadka.

Premiera: 16 marca

Platforma: PC, PS4, PS5, XSX, XOne

Marvel's Avengers

Trudno uznać Marvel's Avengers za sukces. Po kilku miesiącach na Steama pozostało zaledwie kilkuset stałych graczy, a przecież mówimy o grze-usłudze, która powinna przyciągać na dłużej. Pomimo tego twórcy się nie poddają i na marzec przygotowali premierę wersji next-genowej, w niej lepszą oprawę graficzną, nowej mechaniki i kolejnych superbohaterów.

Premiera: 18 marca

Platforma: PS5, XSX

Endzone: A World Apart

Produkcja stworzona z myślą o miłośnikach citybuilderów, ale jednocześnie wprowadzają ogromny powiew świeżości do tego gatunku. Tym razem nie budujemy zwykłego miasta. Zamiast tego musimy stworzyć dobrze funkcjonującą osadę po światowej katastrofie jądrowej. Stajemy na czele grupy, która po raz pierwszy opuszcza swoje schrony 150 lat po tych wydarzeniach.

Premiera: 18 marca

Platforma: PC

Magic: Legends

Produkcja MMORPG osadzona w uniwersum karcianki Magic: The Gathering. Powstała w Cryptic Studios, które jest współtwórcą między innymi MMORPG Neverwinter. Co ważne, przedstawiona historia jest w pełni kanoniczna, co jest nie lada gratką dla fanów uniwersum.

Premiera: 23 marca

Platforma: PC (wczesny dostęp)

Yakuza 6: The Song of Life

Kolejna odsłona gangsterskiej serii rodem z Japonii. Tytuł zadebiutował już w 2018 roku, ale tylko na PlayStation 4. Teraz trafia także na PC-ty oraz Xbox One.

Premiera: 25 marca

Platforma: PC, XOne

It Takes Two

Rodzice pewnej dziewczynki chcą się rozwieść, więc ta tworzy ich figurki - jedną z gliny, a drugą z drewna. Z niewiadomych powodów umysły rodziców zostają przetransportowane do figurek. Jakby tego było mało, trafiają do baśniowego świata. Jedynym ratunkiem jest dla nich odbudowanie związku. Produkcja powstała z myślą o trybie kooperacji dla dwóch osób.

Premiera: 26 marca

Platforma: PC, PS4, PS5, XSX, XOne

Monster Hunter: Rise

Kolejna odsłona znanej serii RPG, w której po raz kolejny przyjdzie nam się zmierzyć z wszelkiej maści potworami. Tym razem na konsoli Nintendo Switch.

Premiera: 26 marca

Platforma: Switch

Evil Genius 2: World Domination

Aż 17 lat przyszło nam czekać na kontynuację RTS-a Evil Genius, ale fani w końcu się doczekali. Wyróżnikiem gry jest fakt, że wcielamy się w niej w tego złego, który chce zapanować nad światem i walczy z Siłami Sprawiedliwości.

Premiera: 30 marca

Platforma: PC

Kingdom Hearts III

Rewelacyjna gra jRPG z konsol w końcu zawita także na PC-tach. Produkcja łączy w sobie dwa światy - Final Fantasy oraz Disneya ze wszystkimi filmami, bajkami i animacjami. Dlatego obok postaci charakterystycznych dla gatunku jRPG pojawiają się też Kaczor Donald czy też Myszka Miki.

Premiera: 30 marca

Platforma: PC

