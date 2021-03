Gry ze starych Xboxów trafiają do chmury

Microsoft ogłosił, że subskrybenci Xbox Game Pass Ultimate z 22 rynków, w tym z Polski, mogą zagrać poprzez chmurę w 16 gier z pierwszego Xboxa oraz Xboxa 360. A wszystko to na telefonach lub tabletach z Androidem. Wkrótce takich gier ma być więcej.

Pamiętacie jakieś gry z pierwszego Xboxa lub Xboxa 360? Jeśli jesteście subskrybentami usługi Xbox Game Pass Ultimate, która daje możliwość grania w wybrane tytułu poprzez chmurę, z użyciem dowolnego telefonu z Androidem lub tabletu. Do chmury gamingowej Microsoftu trafiło właśnie aż 16 klasycznych gier, w tym takie hity, jak Kameo, premierowy tytuł z Xboxa 360 czy seria Gears of War. Udostępnienie tych tytułów w chmurze stanowi kolejny krok Microsoftu na rzecz podtrzymania historii gamingu.

Pełna lista gier poniżej. W niektórych przypadkach jest możliwość sterowania dotykiem, co jest ukłonem w stronę osób nieposiadających kontrolera:

Banjo-Kazooie,

Banjo-Tooie,

Double Dragon Neon,

Fable II,

Fallout: New Vegas,

Gears of War 2,

Gears of War 3,

Gears of War: Judgment,

Jetpac Refuelled (sterowanie dotykowe włączone),

Kameo,

Perfect Dark,

Perfect Dark Zero,

The Elder Scrolls III: Morrowind,

The Elder Scrolls IV: Oblivion,

Viva Piñata (sterowanie dotykowe włączone),

Viva Piñata: TIP (sterowanie dotykowe włączone).

Wywiad z Craigiem Duncanem

W serwisie Xbox Wire pojawił się również wywiad z Craigiem Duncanem, szefem studia Rare, odpowiedzialnym za stworzenie szeregu klasycznych gier. Tłumaczenie wywiadu zamieszczamy poniżej.

Xbox Wire: Czy proces zapewnienia tytułów Rare posiadaczom Xbox Game Pass za pośrednictwem chmury przywołuje u Ciebie jakieś konkretne wspomnienia?

Craig Duncan: Mam wspomnienia ze wszystkich produkcji Rare, zarówno jako dorastający gracz, jak i bardziej współczesne, kiedy to skompletowaliśmy kolekcję Rare Replay w 2015 r. Viva Pinata to gra, której osobiście poświęciłem wiele godzin, rozwijając mój ogród i same Pinaty. Od czasu do czasu wracam do niej. To bardzo interesująca gra o pielęgnowaniu, rozwoju i odkrywaniu, która wyprzedziła swoje czasy. Fajnie jest wrócić do niej ponownie.

Xbox Wire: Jak ważna jest wsteczna kompatybilność z punktu widzenia zachowania historii gier wideo?

Craig Duncan: Jest kluczowa. Istnieje jednak cała masa nieodłącznych zawiłości, związana ze zmianą generacji i platform. Możliwość ponownego przeżywania tytułów, w które grałeś wcześniej i które miło wspominasz, jest ważna. Te gry zawierają wspomnienia i chwile, którymi możesz się podzielić z innymi. Sposobność zrobienia tego szybko, po prostu wybierając grę w Game Passie, jest łatwa i działa bez problemów. Alternatywą jest odpalenie starszej konsoli, odnalezienie wszystkich kabli i zakonserwowanie dysków, aby nadal działały (co niektórzy kolekcjonerzy traktują jako pasjonujące hobby). Udostępnianie historii gier wszystkim i przywracanie osobistej biblioteki gier jednym kliknięciem jest niesamowite!

Xbox Wire: Czy zauważyłeś, że wielu nowych graczy wciąż sięga po takie tytuły jak Kameo i Banjo Kazooie w Xbox Game Pass?

Craig Duncan: Gry autorstwa Rare obejmują tak wiele generacji, że mamy fanów w każdym wieku. To piękna sprawa posiadać bibliotekę gier dostępną każdym urządzeniu, w tym ulubione pozycje sprzed lat.

Xbox Wire: Czy widzisz wsteczną kompatybilność na telefonach i komórkach jako sposób na zaprezentowanie tych tytułów nowej publiczności?

Craig Duncan: Możliwość grania w swoje ulubione gry na preferowanym urządzeniu to wspaniała perspektywa; niezależnie od tego, czy jest to konsola, komputer PC, czy telefon komórkowy lub tablet. Jestem przekonany, że oferuje to prawdziwą wolność wyboru, jeśli chodzi o miejsce, w którym grasz. Wraz z rozwojem gier w chmurze na urządzeniach mobilnych ekscytująca jest myśl, że to właśnie tam ktoś może odkryć swoją pierwszą grę Rare.

Xbox Wire: Czy fani zobaczą jakieś znaczące ulepszenia w stosunku do oryginalnych wersji tych gier?

Craig Duncan: Zespół zajmujący się wsteczną kompatybilnością to prawdziwi czarodzieje. Dzięki nim gry działają po prostu lepiej. Jest tak, ponieważ sprzęt, na którym są zainstalowane – zarówno na konsolach tej generacji, jak i w chmurze – jest bardziej wydajny niż platformy, na które pierwotnie były tworzone. Oznacza to szybsze czasy ładowania i wyższą liczbę klatek na sekundę.

Xbox Wire: W jaki sposób zdecydowaliście, które tytuły otrzymają opcję sterowania dotykowego?

Craig Duncan: Wzięliśmy przykład z zespołu Cloud Gamingowego, który zajął się implementacją i udostępnił nam chmurę do testów. To skomplikowane zagadnienie, ponieważ dotyk jest czymś innym niż kontroler, a niektóre gry z mniejszą liczbą interackji lepiej nadają się do obsługi dotykowej niż inne. Jetpac Refuelled jest dobrym przykładem mniejszej liczby interakcji. Jeśli jednak sterowanie dotykowe jest sposobem, w jaki użytkownicy chcą grać w każdą produkcję, chcemy się upewnić, że działa tak dobrze, jak to tylko możliwe. Oczywiście, jesteśmy również otwarci na opinie naszych graczy.

Xbox Wire: Co powiesz tym bardzo mądrym ludziom, którzy uważają, że Viva Pinata to absolutne arcydzieło, w które każdy powinien zagrać?

Craig Duncan: Wiele osób kocha Viva Pinatę, więc muszą być mądrzy (śmiech)! Kiedy wyszła, nie było niczego podobnego i nadal wygląda oraz brzmi niesamowicie. W pierwszej wersji, dużo myśleliśmy o rozgrywce w podróży, mając na uwadze, że ten rodzaj gry nadaje się do doświadczenia mobilnego (i wtedy Rare przygotowało wersję na Nintendo DS o nazwie Pocket Paradise). Współcześnie, osoby sięgające po pełną wersję Viva Pinaty czy jej sequelu z poziomu telefonu mają do czynienia z magią, a to wszystko dzięki mocy wstecznej kompatybilności i Cloud Gamingu. Mam nadzieję, że każdy wypróbuje je na swoim smartfonie

Źródło tekstu: Xbox