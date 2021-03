Wiedźmin 3 z Ray Tracingiem dopiero w drugiej połowie 2021 roku

Ulepszona wersja Wiedźmin 3 na PC z Ray Tracingiem zadebiutuje dopiero w drugiej połowie 2021 roku.

Niedawny włam na serwery CD Projekt RED wyjawił, że polskie studio ma w planach ulepszoną wersję Wiedźmina 3. Już sama nazwa projektu - Wiedźmin 3 RTX - zdradza, że chodzi między innymi o dodanie efektów związanych ze śledzeniem promieni. Jednak do tej pory nie wiedzieliśmy, kiedy spodziewać się Geralta z Ray Tracingiem. Teraz to się zmieniło.

Wiedźmin 3 z Ray Tracingiem ma zadebiutować dopiero w drugiej połowie 2021 roku. Co ciekawe, pracami nad tą wersją gry nie zajmuje się bezpośrednio CD Projekt RED. Za usprawnioną wersję Wiedźmina 3 odpowiada Saber Interactive, którego główna siedziba mieści się na Florydzie. Studio ma na swoim koncie między innymi remaster Crysisa, Wiedźmina 3 w wersji na Nintendo Switch oraz World War Z, więc możemy założyć, że znają się na swojej pracy.

Wiedźmin 3: Dziki Gon Edycja Kompletna (The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition), bo tak brzmi oficjalna nazwa usprawnionej wersji gry, trafi na PlayStation 5, Xbox Series X oraz PC. Co ważne, wszyscy posiadacze gry otrzymają darmową aktualizację do nowszego wydania.

Zobacz: CD Projekt RED rezygnuje z gry multiplayer w uniwersum Cyberpunk?

Zobacz: Gamingowe słuchawki Bang & Olufsen kosztują tyle, co nowa konsola

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Guru3D