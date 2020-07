Game Music Festival 2020 we Wrocławiu: możesz wziąć udział osobiście lub online

Trzecia edycja Game Music Festival we Wrocławiu odbędzie się w dniach 16-17 października 2020. Będzie można posłuchać muzyki z takich gier jak „Baldur’s Gate III” czy „Divinity: Original Sin II”, a także porozmawiać z kompozytorami.

Muzyka z gier zabrzmi na żywo we wrocławskim Narodowym Forum Muzyki już po raz trzeci. To jedyny w Europie festiwal, poświęcony w pełni ścieżkom dźwiękowym z gier wideo. W tym roku będzie można posłuchać premierowego koncertu z muzyką z „Baldur’s Gate III”, a także ścieżki z „Divinity: Original Sin II”, „Transistor”, „Hades”, „Pyre” i „Bastion” – produkcji Larian Studios oraz Supergiant Games. Również i tym razem na odwiedzających czekają wydarzenia towarzyszące, choć w nieco innym kształcie niż dotychczas.

No NFM można będzie wybrać się osobiście. Bilety są już w sprzedaży, jednak jest ich znacznie mniej, niż miejsc w NMF. Organizatorzy starają się zachować zasady bezpieczeństwa i odpowiedni dystans między uczestnikami Festiwalu.

Dlatego też wydarzenie odbędzie się w postaci hybrydowej – koncerty będą transmitowane także online. Fani muzyki z gier z całego świata będą mogli wziąć udział w wyjątkowym festiwalu bez wychodzenia z domu, co gorąco polecam! Byłam osobiście na GMF w 2019 roku. Muzyka Jespera Kyda z „Hitmana” grana na żywo wgniotła mnie w krzesełko w NFM. Wisienką na torcie był David Bateson (aktor, który udzielił głosu Hitmanowi), paradujący po scenie w garniturze z czerwonym krawatem. Przed koncertem udało mi się zamienić kilka słów z gwiazdami festiwalu, ale w tym roku raczej nie będzie to możliwe.

Jesper Kyd i David Bateson No to teraz już muszę zagrać w Hitmana :) Opublikowany przez Annę Rymszą Sobota, 19 października 2019

Pierwszy z koncertów tegorocznej edycji Game Music Festival – The Symphony of Four Worlds – to dzieło oddające hołd czterem wyjątkowym grom: „Transistor”, „Hades”, „Pyre” i „Bastion” z muzyką Darrena Korba, którego eklektyczny styl jest ich wspólnym mianownikiem. Zróżnicowane ścieżki dźwiękowe Sound Factory Orchestra pod batutą Roberta Kurdybachy. Wspaniałe wrażenia gwarantowane!

Drugi koncert tegorocznego festiwalu to „The Symphony of Sin” – prawdziwa uczta dla fanów gier RPG. Usłyszymy światową premierę muzyki z „Baldur’s Gate III”, na którą czekam z niecierpliwością. Drugim składnikiem tego niesamowitego wydarzenia będzie ścieżka dźwiękowa do „Divinity: Original Sin II”. Kompozytorem obu tych wspaniałych soundtracków jest Borislav Slavov, a za wykonanie symfonii odpowiadać będą znakomici muzycy Narodowego Forum Muzyki.

Organizatorzy zapewniają, że oba koncerty będą transmitowane w wysokiej jakości za darmo. Zależnie od tego, czy pozwolą na to regulacje prawne, będzie można też wziąć udział w spotkaniach z gośćmi specjalnymi warsztatach. Ceny za wstęp na pojedyncze wydarzenia zaczynają się od 79 zł i rosną w zależności od umiejscowienia na sali. Karnety na wszystkie koncerty festiwalu wyceniono od 199 zł.

W sprzedaży są także ściśle limitowane karnety VIP, zapewniające najlepsze miejsca na sali, spotkania ze wszystkimi kompozytorami, którzy pojawią się na festiwalu (bezpośrednio lub online) oraz priorytetowy wstęp na wydarzenia towarzyszące. Wszystkie rodzaje wejściówek są już dostępne na stronie Ticketmaster oraz w salonach sieci Media Markt.

