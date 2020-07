Far Cry 6 oficjalnie zapowiedziany - zobacz pierwszy trailer

O tym, że powstaje kolejna część serii Far Cry, krążyły jak dotąd tylko plotki. Jednak podczas Ubisoft Forward producent zdradził, że tytuł ten jest w produkcji i pojawi się na rynku w przyszłym roku. Co o nim wiemy?

W Far Cry 6 gracze ponownie będą mieli okazję stanąć do walki o słuszną sprawę. A konkretnie - wyzwolenie ludzi żyjących na wyspie Yara spod władzy tyrana, Antona Castillo. Tu ciekawostka - odgrywa go znany z serialu Breaking Bad aktor Giancarlo Esposito. Rozgrywka zapowiada się obiecująco - znajdują się w niej te wszystkie elementy, za które gracze polubili serię, a więc otwarty, duży świat, mnóstwo różnego rodzaju broni, możliwość używania pojazdów, etc. Protagonista to Dani Rojas, mieszkaniec Yary, który zakłada ruch partyzancki i wszczyna bunt w tropikalnym raju. No i jak to w czasie rewolucji - będzie się działo. Nie pokazano samej rozgrywki, mamy za to wprowadzenie w klimat Far Cry 6.

Zobacz też: Assassin’s Creed Valhalla - nowy gameplay i potwierdzona data premiery

Z zapowiedzi wiadomo, że akcja będzie toczyć się zarówno w dżungli, jak i mieście Esperanza, które jest oczywiście główną siedzibą dyktatora. Wydarzenia toczą się w tropikach, ale my pogramy w tę produkcję jeszcze zimą, ponieważ jej premiera ma nastąpić 18 lutego 2021 roku. Gra zadebiutuje na PC, a także konsolach Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 i PlayStation 5. Posiadacze konsol Xbox One oraz PlayStation 4 otrzymają możliwość wykorzystania funkcji Smart Delivery, czyli uzyskania bezpłatnej kopii gry na konsole Xbox Series X oraz PlayStation 5. Jak na razie nie wiadomo, czy pojawi się w niej tryb multiplayer.