6 gier dla Androida, które wciągną cię bez reszty i mają dobrą muzykę

Google Play to kopalnia skarbów, jednak znalezienie dobrych gier to ogromne wyzwanie. Stąd pomysł, by podzielić się z Wami znaleziskami z ostatnich kilku dni. Lada moment zacznie się sezon wakacyjno-urlopowy, więc i na granie będzie więcej czasu. Liczę też na Wasze opinie i pomysły!

Hades' Star – ruszaj na podbój kosmosu!

Cena: 0 zł, zakupy w aplikacji, Pobierz z Google Play

„Hades' Star” to gra o bardzo prostej grafice i zasadach, ale rozbudowanej ekonomii i możliwościach. Pierwsze porównanie, jakie przychodzi mi do głowy, to taka kieszonkowa wersja „EVE Online”, skrzyżowana ze „Stellaris”.

Zaczynasz grę w małym układzie słonecznym z ograniczonymi zasobami. Celem jest wzrost gospodarczy twojego małego kosmicznego imperium. Bogacąc się, możesz rozbudować flotę i podbić najbliższą okolicę. W końcu dojdziesz do momentu, gdy potrzebna będzie eksploracja innych układów słonecznych i relacje dyplomatyczne z innymi graczami. Z czasem zapewne trzeba będzie przyłączyć się do korporacji.

Mimo wysokiego poziomu współzawodnictwa uważam, „Hades' Star” jest bardzo relaksująca. Gra ma bardzo ładny interfejs, który działa równie dobrze w pionie i w poziomie. Minimalistyczna grafika sprawia, że można łatwo zorientować się w sytuacji. Do tego dochodzi wspaniała, relaksująca muzyka, której można słuchać nawet bez grania.

Wbrew pozorom „Hades' Star” jest grą bardzo złożoną ekonomicznie. Przy optymalizacji łańcuchów dostaw trzeba brać pod uwagę nie tylko pieniądze, ale też czas, odległości i spalane paliwo. Jeśli chcesz uniknąć podstawowych błędów i dobrze zacząć budowę swojego imperium, zajrzyj do jednego z licznych tutoriali w sieci.

Tiny Room Stories – przygodówka, która zmieni twój punkt widzenia

Cena: 0 zł, zawiera reklamy. Pobierz z Google Play

„Tiny Room Stories” to prześliczna gra przygodowa typu point&click, w której została zastosowana mechanika podobna do „Monument Valley”. Tu również trzeba obracać planszę, by zmienić punkt widzenia. Każdy etap rozgrywki odbywa się w malutkim pokoju, a ty nigdy nie zobaczysz wszystkich czterech ścian jednocześnie.

Gra jest śliczna i wciągająca. Jak przystało na przygodówkę, której głównym bohaterem jest detektyw, ma fabułę z tajemnicą. Podstawą jest jednak znajdowanie ukrytych przedmiotów, wykorzystywanie ich do rozwiązania łamigłówek i otwierania kolejnych małych pokoi. Rozwiązania nie są oczywiste, ale nie są też nieintuicyjne.

„Tiny Room Stories” to kolejna pozycja w tym przeglądzie, która ma wspaniałą muzykę. Do tego dźwięki wydawane przez używane przedmioty są bardzo realistyczne.

Zentris – Tetris w 3D

Cena: 0 zł, można dokupić powerupy. Pobierz z Google Play

„Tetris” to moim zdaniem najlepsza gra świata i nie przegapię możliwości polecenia gry, która do niej nawiązuje. „Zentris” to gra, w której musisz układać klocki płasko na kwadratowej planszy tak, by znikały pełne linie.

Ciekawostka – nie można obracać klocków. Musisz obracać planszę w taki sposób, by znaleźć odpowiednie miejsce. Oczywiście im więcej linii usuniesz w jednym ruchu, tym więcej punktów zdobędziesz. Nie musisz się spieszyć – celem jest osiągnięcie jak najwyższego wyniku punktowego i warto dobrze przemyśleć kolejne ruchy.

Z czasem klocki będą coraz wyższe i coraz bardziej skomplikowane. Kolejny klocek możesz położyć jedynie bezpośrednio na planszy. Jeśli zabraknie ci miejsca, gra się kończy.

Nie muszę chyba zaznaczać, że gra jest prześliczna i ma świetną, ambientową muzykę.

Data Wing – leć jak najszybciej!

Cena: 0 zł, zawiera reklamy. Pobierz z Google Play

To może teraz trochę akcji? „Data Wing” to interesujące podejście do gry wyścigowej z ciekawą fabułą w tle. Celem jest objechanie toru w jak najkrótszym czasie. Nie jest to wcale takie proste!

W „Data Wing” możesz okręcać samolot w lewo lub w prawo… i to wszystko. Rozpędzisz się, perfekcyjnie pokonując zakręty tuż przy bandzie. Nie jest to innowacyjna mechanika, ale wierz mi – 40 podstawowych poziomów gry zapewni ci kilka godzin rozrywki. Gdy już przejdziesz wszystkie, możesz wrócić do wcześniejszych i poprawić czas, by trafić na tablicę najlepszych graczy.

Koniecznie zagraj w „Data Wing” z podłączonymi słuchawkami. Estetyka gry została utrzymana w stylu retro-waporvawe, co podkreśla świetna muzyka. Album ze ścieżką dźwiękową z gry znajdziesz też na Spotify.

Duet – kręć się i uważaj na białe ściany

Cena: 0 zł z reklamami, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play

Trudno mi porównać „Duet” do jakiejkolwiek innej gry. Wydaje mi się, że to pozycja jedyna w swoim rodzaju. Sterowanie jest banalnie proste – możesz obracać okrąg z dwiema kulkami w lewo lub w prawo. Celem jest pokonanie planszy w taki sposób, by nie rozbić żadnej kulki o białą ścianę.

To pioruńsko trudne! Gra wymaga nie lada skupienia, trochę wyczucia rytmu i mnóstwo treningu. Dzięki temu jest też niezwykle satysfakcjonująca.

Wisienką na torcie są tu ślady farby w miejscach wcześniejszych porażek i oczywiście świetna muzyka.

Flipping Legend

Cena: 0 zł, reklamy, opcjonalne zakupy. Pobierz z Google Play

Fik-fik-fik! „Flipping Legend” to świetna platformówka, wykorzystująca też elementy rogalika (czyli gry roguelike). Możesz w niej wcielić się w jedną z postaci o specyficznych umiejętnościach i iść do przodu, pokonując przeciwników i zbierając złoto. Musisz pamiętać, że poruszasz się tylko na skos i robić to jak najszybciej. Uważaj na doły z zaostrzonymi palami!

Na filmie gra wygląda na prostą, ale nie jest. Poruszanie się na skos i potrzeba unikania pułapek to spore wyzwanie. Trzeba się skupić i mądrze zaplanować kolejne fikołki, a przy tym grać szybko i rytmicznie. Nie ma czasu na zastanawianie się – od tego jest „Zentris”.

W grze jest w sumie 9 postaci, których umiejętności można rozwijać w miarę grania.

