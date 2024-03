Rząd pracuje nad nowym zakazem. Dotyczy wielu Polaków

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad zakazem, który może dotyczyć wielu Polaków, w tym młodzież. Chodzi o zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów.

Nowy rząd wziął na cel jednorazowe e-papierosy. Niedawno minister zdrowia Izabela Leszczyna przyznała, że cieszą się one dużym powodzeniem między innymi wśród osób nieletnich. Niektóre badania wskazują nawet, że korzysta z nich ponad 6 na 10 osób między 15. a 1.8 rokiem życia. Nic dziwnego, że Ministerstwo Zdrowia chce ich zakazać.

Rząd zakaże jednorazowych e-papierosów?

Prace nad zakazem trwają już w Ministerstwie Zdrowia i w najbliższych tygodniach projekt ma trafić do konsultacji społecznych. Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny zauważa, że zasadniczym problemem jest to, co będzie obejmował zakaz. Mogą to być jednorazowe e-papierosy, ale też podgrzewacze substancji, które nie zawierają tytoniu.

W ocenie wiceszefa resortu zdrowia możliwe jest też wprowadzenie zakazu używania takich urządzeń w konkretnych miejscach i sytuacjach. Chodzi między innymi o pojazdy, którymi podróżują małe dzieci lub kobiety w ciąży. Zakazana może być też reklama takich produktów.

Polska nie jest pierwszym krajem, który pracuje nad podobnymi przepisami. Podobne plany mają między innymi Wielka Brytania, Niemcy oraz Francja, a zakaz obowiązuje już w Nowej Zelandii.

Badacze z Londynu i Innsbrucku opublikowali niedawno badania na łamach "Cancer Reaserch", z których wynika, że e-papierosy mogą nie być tak bezpieczne, jak wcześniej sądzono. Naukowcy zauważyli, że u ich użytkowników zachodzą te same zmiany epigenetyczne, co u palaczy tradycyjnych papierosów. Na razie nie da się na tej podstawie stwierdzić, że z całą pewnością powodują one raka. Konieczne będą dalsze badania.

Zobacz: W Polsce zabraknie energii. Szacunki nie napawają optymizmem

Zobacz: Rząd zdecydował. Od lipca odmrożenie cen energii i gazu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: PAP