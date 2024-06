Zakaz e-papierosów dopiero w 2025

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia e-papierosy zostaną objęte zakazem sprzedaży, jednak dopiero od 2025 r. Prace nad odpowiednią ustawą trwają, jednak wydłużają je konieczne konsultacje.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej, Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że prace nad ustawą zakazującą e-papierosów trwają i wejdzie ona w życie dopiero z początkiem 2025 r. Wejście ustawy było zapowiadane na początek wakacji, jednak prace nad ustawą wydłużyły się w związku koniecznością implementacji dyrektywy unijnej, która m.in. wprowadza: definicję podgrzewanych wyrobów tytoniowych oraz zakaz stosowania aromatów charakterystycznych w nowatorskich wyrobach podgrzewanych.

Zależało mi bardzo, żeby ta ustawa weszła w życie jeszcze przed wakacjami. Okazało się jednak, że musi być ona notyfikowana. Nie wiemy, ile ten proces będzie trwał, dlatego realny termin wejścia w życie tej ustawy to początek przyszłego roku.

Minister Zdrowia, Izabela Leszczyna, fragment wypowiedź z konferencji

Na stole Pani Minister znajdują się aktualnie trzy projekty ustaw - jeden implementujący zarządzenia dyrektywę unijną trafił już do konsultacji oraz dwa projekty regulujące zasady sprzedaży w wąskim i szerokim zakresie. Ja wspomniała Pani Minister - jeden z tych dwóch projektów do końca tygodnia trafi do konsultacji.

Jeszcze w maju Pani Minister Leszczyna zastrzegała, że wprowadzenie zakazu drogą ustawową to wielomiesięczny proces legislacyjny wymagający notyfikacji Unii Europejskiej i Polska nie może wprowadzić zakazu od ręki, tak jak to miało miejsce w Wielkiej Brytanii.

Poważny problem e-papierosów w Polskich szkołach

Wyniki ankietowego badania: "Palenie papierosów i wapowanie wśród młodzieży szkolnej", przeprowadzone przez Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin w grudniu 2023 i styczniu 2024 r., wskazują, że 6 na 10 uczniów szkół podstawowych i średnich pali lub używa wyrobów nikotynowych codziennie lub raz na jakiś czas.

Z zebranych przez nas ankiet wynika, że e-papierosy na dobre zajęły miejsce tradycyjnych papierosów w polskiej szkole. Coraz częściej są to e-papierosy jednorazowego użytku, o słodkich, deserowych lub owocowych smakach, które ładnie pachną i dobrze smakują. 7 na 10 uczniów, którzy używają e-papierosów, wskazało smak i zapach jako dwa główne powody popularności e-papierosów.

Rafał Molenda, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin

Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim obowiązuje w Polsce już od dawna. Nie przynosi on jednak oczekiwanych efektów, które ma zapewnić wspominana ustawa zakazują sprzedaży e-papierosów.

