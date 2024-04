Toksyczne metale w ciałach nastolatków. Winne e-papierosy?

Nastolatkowie korzystający z e-papierosów mają niepokojące duże poziomy uranu i ołowiu w moczu. Zespół naukowców z University of Nebraska wykazał, że im częściej młodzi sięgali po swoją używkę, tym więcej mieli metali toksycznych.

Nawet do 30% więcej ołowiu i 50% więcej uranu mieli w moczu nastolatkowie w wieku od 13 do 17 lat, którzy regularnie używali e-papierosów co najmniej osiem razy dziennie. Grupą porównawczą byli ich koledzy i koleżanki, którzy także wapowali, czyli korzystali z tych urządzeń, ale okazjonalnie. Najgorzej mieli jednak ci, którzy wybierali słodki smak “dymka”.

Słodki uran

Ta wersja e-papierosów wykazywała szczególnie wysokie stężenie biomarkerów uranu w porównaniu do wersji mentolowych i miętowych. Niestety, w badaniu zabrakło grupy kontrolnej, która w ogóle nie korzystałaby z tych urządzeń, stąd między innymi uczeni uważają, że konieczne są dalsze pomiary. Otrzymane wyniki można jednak powiązać z przeprowadzonymi wcześniej innymi analizami składu próbek aerozolu z e-papierosów oraz płynów ustrojowych waperów. W obu przypadkach także wykryto oznaki metali toksycznych. Czasem próbki krwi i moczu mogły wręcz konkurować z tymi pobranymi od zwykłych palaczy.

Autorzy badania, cytowani przez sciencealert.com, ostrzegają że zwiększone biomarkery uranu znalezione w kategorii słodkich smaków są szczególnie niepokojące, ponieważ to właśnie te wersje e-papierosów potrafią być niezwykle popularne wśród młodych. Do tego urządzenia zamiast pomagać w rzuceniu tradycyjnych papierosów zwiększają grono młodych korzystających z nikotyny.

