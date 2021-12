Sztuczna inteligencja wykryje niedozwolone zapisy w umowach

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB stworzy aplikację, która wykorzysta sztuczną inteligencję do weryfikacji wzorów umów, zarówno udostępnionych w sieci, jak i dostarczonych do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przez konsumentów.

W okresie przedświątecznym większość z nas przeznacza więcej czasu i pieniędzy na zakupy. Wydajemy dużo – zarówno na towary, jak i na usługi. Często też wtedy zaciągamy kredyt, aby pokryć dodatkowe wydatki. Ważne jest jednak, aby dokładnie zapoznać się z zapisami umowy i ewentualnym regulaminem, gdyż mogą one zawierać niedozwolone zapisy. Aby wspomóc pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), a pośrednio i wszystkich konsumentów w identyfikacji niedozwolonych klauzul, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) przygotuje odpowiednie narzędzie. Za jego pomocą pracownik urzędu będzie mógł szybko zweryfikować umowę jeszcze przed wpłynięciem ewentualnej skargi od konsumenta. Dzięki temu z rynku powinno zniknąć dużo umów zawierających niedozwolone zapisy, które naruszają prawa konsumenckie.

To dla nas zaszczyt, że nasz projekt został najlepiej oceniony w konkursie UOKiK. Temat jest bardzo ważny i aktualny. Każdy z nas dokonuje zakupów towarów i usług, a niestety często nie mamy czasu, aby sprawdzić zapisy umowy. Teraz sztuczna inteligencja przychodzi nam z pomocą. Dzięki naszemu narzędziu, pracownik UOKiK będzie mógł szybko sprawdzić zapisy umowy, nawet jeszcze przed wpłynięciem ewentualnej skargi od konsumenta. Sztuczną inteligencję w naszym instytucie wykorzystujemy już m.in. do identyfikowania plagiatów, wspomagania diagnostyki raka prostaty, czy też badania emocji na podstawie tekstów. Cieszę się, że teraz nasi eksperci wdrożą narzędzie, które będzie wspierać bezpieczne i odpowiedzialne zakupy. – powiedział Jarosław Protasiewicz, dyrektor OPI PIB

Odbiór narzędzia zaplanowano do końca 2022 roku. Sfinansowane będzie ono w ramach konkursu UOKiK – Wykonanie oprogramowania wykorzystującego AI do analizy tekstowej wzorców umów stosowanych w obrocie konsumenckim pod kątem wyszukiwania niedozwolonych klauzul we wzorcach umów w relacji B2C. Konkurs zorganizowano w ramach projektu Artificial Intelligence for Consumer Protection Empowerment, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Celem inicjatywy UOKiK jest przygotowanie narzędzia ze sztuczną inteligencją (AI), które mogłoby w znaczący sposób przyczynić się do zwiększenia efektywności i skuteczności wykrywania potencjalnych naruszeń praw konsumentów. Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowaną potrzebę przyspieszenia procesu analizy dużej ilości danych przetwarzanych przez urząd, a także zautomatyzowania czynności, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Narzędzie Powinno znacznie usprawnić weryfikację umów, ale ostatecznie to pracownik UOKiK zdecyduje, czy w danej sprawie zasadna jest interwencja urzędu.

