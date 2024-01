Unia sprawdzi twoje prawko. Wybrani kierowcy stawią się osobiście

Unia Europejska pracuje nad nowymi przepisami, które dotkną najstarszych kierowców. W pewnym wieku będą musieli udowodnić, że nadal są w stanie prowadzić samochód.

W tym momencie prawo jazdy otrzymujemy dożywotnio. O ile przestrzegamy przepisów, to jeśli pozwala na to zdrowie, auto możemy prowadzić do ostatniego dnia naszego życia. Unia Europejska chce to zmienić.

Unia Europejska w sprawie prawa jazdy

Unia Europejska chce zmienić przepisy. Społeczeństwo cały czas się starzeje i na drogach przybywa kierowców w zaawansowanym wieku. Dlatego urzędnicy chcieliby, aby osoby po 65. roku życia obowiązkowo przechodziły badania. Te miałyby udowodnić, czy starsi kierowcy nadal są w stanie prowadzić samochód bez powodowania ryzyka dla innych uczestników ruchu — informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Nowa dyrektywa ma być zatwierdzona jeszcze w tym roku, ale nie wiadomo, kiedy przepisy miałyby wejść w życie. Prawdopodobnie termin ważności prawa jazdy w przypadku seniorów zostanie skrócony do 5 lat, więc regularnie musieliby przechodzić badania, które potwierdzałyby ich sprawność.

Według danych policji najczęściej wypadki, w przeliczeniu na 10 tys. populacji, powodują osoby młode w wieku 18-24 lat. Co ciekawe, osoby powyżej 60. roku życia powodują aż 3 razy mniej taki zdarzeń.

Zobacz: Dowody osobiste do wymiany. Czeka to prawie 3 mln Polaków

Zobacz: mObywatel z nową funkcją. Skorzystasz w tych miastach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: DarSzach / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Dziennik Gazeta Prawna