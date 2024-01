Dowody osobiste do wymiany. Czeka to prawie 3 mln Polaków

Prawie 3 mln Polaków czeka w 2024 roku wymiana dowodów osobistych. Jeśli tego nie zrobią, to może ich czekać nawet kara finansowa.

Co roku część dowodów osobistych traci ważność, bo są one wydawane na okres 10 lat. Chociaż w Polsce można korzystać z cyfrowej wersji dokumentu w aplikacji mObywatel, to i tak prawie 3 mln Polaków będzie zmuszonych do wymiany dowodu na nowy.

Wymiana dowodu osobistego

W tym roku ważność straci aż 2 mln 702 tys. dowodów osobistych Polaków. Wszyscy oni powinni go wymienić, składając wniosek w urzędzie gminy lub przez Internet. Jednak w tym drugim przypadku i tak nie obejdzie się bez wizyty w urzędzie, ponieważ konieczne jest uzupełnienie dokumentów o odciski palców, a także podpis. Co ważne, wymiana dowodu jest całkowicie bezpłatna.

Co się stanie, jeśli ktoś nie wymieni dowodu osobistego na czas? Posługiwanie się starym, nieważnym może skutkować karą finansową w wysokości nawet do 5 tys. złotych. Z kolei notoryczne uchylanie się od wymiany dokumentu może w skrajnych przypadkach skutkować karą pozbawienia wolności. Dlatego lepiej nie czekać z tym na ostatnią chwilę. Czas oczekiwania na nowy dowód osobisty to 30 dni, więc dokumenty warto złożyć odpowiednio wcześniej.

Warto też pamiętać, że chociaż w Polsce możemy korzystać z cyfrowej wersji dowodu osobistego, to nie będzie ona respektowana poza granicami naszego kraju.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Dziennik Gazeta Prawna