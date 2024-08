UE ukarała aplikację Uber. Do zapłaty 290 milionów euro

Popularna aplikacja Uber została ukarana przez UE grzywną o niebotycznej wysokości 290 milionów euro. Poszło o naruszenie przepisów RODO.

Aplikacja do zamawiania pojazdów Uber została ukarana grzywną w wysokości 290 milionów euro za niewłaściwie przesyłanie danych osobowych europejskich kierowców na serwery w USA. Przesyłanie danych w sposób, jaki robił to Uber, stanowiło naruszenie przepisów UE. O wysokości kary poinformował Holenderski Urząd Danych Osobowych (DPA). Stanowi to poważne naruszenie rozporządzenia UE o ochronie danych RODO.

Według urzędu, tego typu informacje, obejmujące dokumenty tożsamości, licencje taksówkarskie oraz dane o lokalizacji były przekazywane do centrali firmy w USA przez okres dwóch lat.

Uber poinformował, że odwoła się od tak wysokiej kary, którą uznał za "nieuzasadnioną".

Proces transgranicznego przekazywania danych przez Ubera był zgodny z RODO. To błędna decyzja i nałożona na nią nadzwyczajna grzywna są całkowicie nieuzasadnione.

- oświadczył rzecznik Ubera.

Przewodniczący DPA, Aleid Wolfsen jest jednak innego zdania. Stwierdził, że firma nie przestrzegała wymogów RODO i że Uber nie zadbał o odpowiednią ochronę danych. Ponadto, gromadził poufne informacje na temat europejskich kierowców, a w niektórych przypadkach nawet dane dotyczące kar i stanu zdrowia pracowników. Całe dochodzenie zostało wszczęte po tym, jak ponad 170 francuskich kierowców złożyło skargę do francuskiej organizacji zajmującej się prawami człowieka.

Jest to trzecia grzywna nałożona przez DPA na Ubera, po grzywnach w wysokości 600 tysięcy euro w 2018 roku i 10 milionów euro w roku ubiegłym. W ostatnich latach, UE wprowadziła szereg przepisów dla wielkich firm technologicznych i nakłada ogromne grzywny za ich naruszanie.

