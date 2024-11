Walka o użytkowników ciągle trwa. Oni skorzystali najbardziej

Threads, który jest alternatywą od Mety, dla wszystkich tych, którzy chcą gdzieś się przesiąść z X, podaje, że w listopadzie zarejestrowało się w nim 35 milionów użytkowników. To dużo więcej niż ma konkurencyjny Bluesky.

Odchodzą w poszukiwaniu nowego "walla"

Jak donosi The Verge, rzecznik Meta, potwierdził informację, że w listopadzie do Threads zarejstrowało się już ponad 35 milionów nowych użytkowników. Wszystko to pokłosie tego, że użytkownicy masowo porzucają platformę X, po wygranych przez Trumpa wyborach, uważając, iż medium to stało się zbyt tokstyczne.

Od samego 14 listopada nastąpiło aż 20 milionów rejstracji. W tym samym czasie, wzrost zainteresowania odnotowała także inna platforma - Bluesky. Rozrosła się ona do 15 milonów użytkowników tego miesiąca i obecnie liczy sobie już ponad 22 miliony korzystających. Nie umknęło to uwadze Threads, która stara się wprowadzić w ostatnim czasie jak najwięcej udogodnień dla użytkowników. Chociażby możliwość ustawienia kanału tylko dla obserwowanych, jako domyślny w aplikacji Threads.

Jedno jest pewne, tam gdzie walka o użytkownika trwa, skorzystać może właśnie on. Kibicujemy, aby obie platformy były możliwie jak najbardziej wygodne i przyjazne w użytkowaniu.

Źródło zdjęć: Ascannio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: theverge.com