Google obiecuje, że Wielka Brytania zyska 400 miliardów dzięki AI

Debbie Weinstein, szefowa Google na Wielką Brytanię i Irlandię twierdzi, że odpowiednie wykorzystanie sztucznej inteligencji może bardzo pozytywnie wpłynąć na gospodarkę na Wyspach. Według badań przeprowadzonych przez technologicznego giganta do 2030 roku, w samej Wielkiej Brytanii, wpływ AI na gospodarkę do 2030 roku może wynieść nawet 400 miliardów funtów.

Wielu angielskich pracowników obawia się, że rozwój technologii sztucznej inteligencji może pozbawić ich pracy. Google ma na ten temat inne zdanie. Uważa, że przy odpowiednim przeszkoleniu pracowników będą oni mogli wykorzystać narzędzia AI w sprawniejszym wykonywaniu swoich zadań.

Z badań przeprowadzonych przez Google wspólnie z instytutem Public First wynika, że nawet dwie trzecie stanowisk w angielskich firmach może wykorzystać narzędzia AI w odziennej pracy.

To, co prezentują nasze badania to nie tylko ogromna szansa dla angielskiej ekonomii. To także szansa dla Brytyjczyków na poprawienie ich życia zawodowego. Chcemy aby miliony Brytyjczyków odczuły większą satysfakcję z życia zawodowego, jednocześnie zwiększając swoją produktywność. To połączenie daje szansę Wielkiej Brytanii na wzrost gospodarczy o wartości około 400 miliardów funtów.