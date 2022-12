Smartfon dla kota? Europejczycy chcą gadżetów dla zwierząt

Co drugi Europejczyk oczekuje, że w przyszłości pojawi się więcej gadżetów elektronicznych przyjaznych zwierzakom. Tak wynika z badania Pet Living 2022 przeprowadzonego przez firmę Samsung.

Jak wyglądają relacje Europejczyków ze zwierzakami domowymi? Jak sugerują wyniki przeprowadzonego przez firmę Samsung badania Pet Living 2022, jesteśmy ze swoimi pupilami bardzo blisko. Nawet w obliczu rosnących kosztów życia 56 procent respondentów oraz 27 procent Polaków zadeklarowało, że nie zamierza ograniczać wydatków na swoich podopiecznych, a zamiast tego są gotowi szukać oszczędności w innych obszarach życia.

Samsung Pet Living 2022 - chcemy technologii przyjaznych zwierzakom

O wiele ciekawszych informacji badanie dostarcza jednak o relacjach między nami, naszymi zwierzakami oraz nowoczesną technologią. Okazuje się bowiem, że 62 procent respondentów uważa, że w przypadku nowych rozwiązań technologicznych funkcje przyjazne zwierzętom są równie istotne jak te, które mają na celu poprawę komfortu życia innych domowników.

I wygląda na to, że nie są to wyłącznie puste słowa. Blisko co trzeci badany (32 procent) zadeklarował, że ze względu na zwierzaka zakupił nowe urządzenie do domu. W tej kategorii znalazły się m.in. inteligentne odkurzacze i lokalizatory. Co więcej, 49 procent respondentów oczekuje, że w przyszłości pojawi się więcej technologii przyjaznych zwierzakom.

Zobacz: Samsung może opóźnić premierę Galaxy S23. Coś nie daje mu spokoju

Zobacz: Samsung Polska ma nowego szefa. To Conor Pierce

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Samsung