Samsung Polska ma nowego szefa. To Conor Pierce

Samsung Electronics Polska ma nowego prezesa. Został nim Conor Pierce, dotychczasowy szef dywizji mobile (MX) na rynki Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. To drugi przypadek, że szefem Samsunga w Polsce nie jest Koreańczyk.

Conor Pierce rozpoczął pracę w Samsung Electronics w 2015 roku na stanowisku wiceprezesa dywizji IT&Mobile (IM) na rynki Wielkiej Brytanii i Irlandii. Mimo ogromnej konkurencji rynkowej i wyzwań, udało mu się przeprowadzić firmę przez transformację cyfrową, a także utrzymać wiodącą pozycję na rynku. W 2018 roku jako jedyna osoba z dywizji IM został nominowany na stanowisko Corporate Vice President, co było wielkim uznaniem dla osiągnieć jego oraz jego zespołu.

Swoją karierę buduje od ponad 25 lat, zdobywając międzynarodowe oraz regionalne doświadczenie i pracując dla największych firm z branży cyfrowej oraz technologicznej. Zanim dołączył do firmy Samsung, Conor Pierce pracował dla takich firm, jak Ericsson, Microsoft czy Nokia. W tej ostatniej, zanim dołączył do Samsunga, pełnił rolę wiceprezesa na rynkach Wielkiej Brytanii i Irlandii, prezesa Nokia Turkey, a także odpowiadał za region Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu z siedzibą w Dubaju.

To międzynarodowe doświadczenie oraz umiejętność wdrażania strategii na różnych rynkach miało wielki wpływ na wzrost sprzedaży produktów firmy Samsung oraz utrzymanie pozycji lidera na bardzo wymagających i konkurencyjnych rynkach, jakimi są Wielkia Brytania i Irlandia. W Polsce Conor Pierce będzie odpowiadał za dalszy rozwój i umacnianie pozycji Samsunga.

Jestem niezwykle dumny z objęcia funkcji prezesa w Samsung Electronics Polska. Polski zespół znany jest ze swoich wybitnych osiągnięć na bardzo wymagającym rynku. Wierzę, że mimo burzliwych czasów Samsung pozostanie na ścieżce wzrostu.

– powiedział Conor Pierce, obejmując swoje stanowisko w Polsce

W swojej profesjonalnej karierze podąża za zasadą, iż solidne relacje biznesowe oraz najlepsze zespoły są fundamentem dobrego biznesu.

Moją rolą jest torowanie drogi znakomitym ludziom, po to aby mogli osiągać to co niemożliwe i robić to czego nigdy wcześniej nie robili. Równie ważne są solidne relacje z partnerami – uważam, że połączenie tych dwóch rzeczy gwarantuje sukces.

– powiedział Pierce

Dla nowego prezesa Samsunga w Polsce ważne jest wspieranie różnorodności, a także rozwój biznesu w sposób zrównoważony.

Musimy chronić świat dla przyszłych pokoleń. Uważam za niezmiernie ważne wsłuchiwanie się w oczekiwania przyszłych pokoleń oraz potrzeby tych, do których nasz świat należy.

– dodał Conor Pierce

Nowy szef polskiego oddziału firmy Samsung mocno angażuje się również społecznie. We wrześniu tego roku, wraz z członkami swojego zespołu, wspiął się na 7 szczytów w ciągu 7 dni w masywie Monte Rosa we włoskich Alpach, aby wesprzeć jedną z brytyjskich fundacji pomagającej dzieciom z chorobami mitochondrialnymi.

Conor Pierce to zdobywca wielu prestiżowych nagród, między innymi Mobile Industry Award za ogromny wkład wniesiony w rozwój branży. Jest byłym członkiem kadry narodowej Irlandii w pływaniu. Globtrotter oraz pasjonat gór, do których miłości nauczył go jego ojciec. To rodzinne dziedzictwo przekazuje teraz trójce swoich dorastających dzieci.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung