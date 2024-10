Będą kolejne zmiany w PESEL? Minister wezwany do tablicy

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych domaga się od Ministerstwa Cyfryzacji zmiany w przepisach. Chodzi o jeszcze lepsze chronienie numeru PESEL.

Od kilku miesięcy Polacy mogą zastrzegać swoje numery PESEL. Dzięki temu możemy mieć pewność, że nikt nie weźmie na nas kredytu lub pożyczki. Nawet jeśli do tego dojdzie, to jest to błąd instytucji finansowej i nie ma dla nas żadnej mocy sprawczej, czyli takiego zobowiązania nie musimy spłacać.

Jednak nie oznacza to, że PESEL jest chroniony w sposób odpowiedni. Są kwestie, które wymagają zmiany prawa, a tak przynajmniej twierdzi Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PESEL ma być chroniony lepiej

Szef UODO zwrócił się do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę przepisów, które regulują kwestie kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Najważniejszą sprawą jest usunięcie obowiązku publicznego ujawniania numeru PESEL w certyfikatach podpisów elektronicznych. Ten bowiem jest szczególnie wrażliwy i może ujawnia inne dane, jak płeć czy wiek.

Rozporządzenie eIDAS oraz polska ustawa o usługach zaufania nie wymagają, aby numer PESEL był częścią certyfikatu podpisu elektronicznego. Co prawda identyfikator musi pochodzić z rejestru publicznego i jednoznacznie identyfikować daną osobę, ale niekoniecznie za pomocą numeru PESEL. Uwagę na problem zwróciły między innymi instytucje i organizacje, które korzystają z kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Przepisy prawa nie przewidują obowiązku ujawniania numeru PESEL w dokumencie opatrzonym podpisem elektronicznym. Także RODO w art. 6 ust. 1 lit. c odnosząc się do jednej z podstaw legalizujących przetwarzanie danych stanowi, że przetwarzanie jest zgodne z prawem jedynie w sytuacji, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

- pisze UODO w swoim komunikacie.

Jest to już kolejny apel Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do Ministerstwa Cyfryzacji. Poprzednie nie przyniosły zamierzonego skutku.

