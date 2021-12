Nawet 20 lat więzienia za pirackie filmy i seriale

Streamujesz pirackie filmy i seriale? Możesz iść nawet na 20 lat do więzienia. To efekt zaostrzenia prawa w Malezji.

Rozwój Internetu z jednej strony sprawił, że mamy lepszy dostęp do wszelkiego rodzaju treści rozrywkowych. Filmy, seriale, książki i gry są na wyciągnięcie ręki, bez konieczności ruszania się z kanapy czy fotela. Z drugiej strony niesamowicie urósł rynek piracki, z którym prawodawcy na cały świecie starają się walczyć. W Malezji coraz drastyczniej.

20 lat więzienia za pirackie filmy

Izba Reprezentantów Malezji uchwaliła poprawki do prawa autorskiego, które mają odstraszać ludzi, którzy ułatwiają dostęp do pirackich treści za pośrednictwem nielegalnego przesyłania strumieniowego.

Nowe prawo dotyczy osób, które "dopuszczają się lub ułatwiają innym naruszanie praw autorskich" np. poprzez produkcję technologii strumieniowej na sprzedaż lub wynajem, importowanie tego typu rozwiązań na sprzedaż lub wynajem, a także posiadanie, rozpowszechnianie i reklamowanie takiej technologii w ramach prowadzonej działalności.

Jeśli ktoś zostanie uznany za winnego, to po pierwsze, otrzyma karę finansową w wysokości od 10 tys. do 100 tys. ringgitów (około 9700-97000 zł). To jednak wierzchołek góry lodowej, bowiem dużo poważniej brzmi ryzyko spędzenia nawet 20 lat w więzieniu.

Co ważne, nowe prawo w Malezji bardzo poważnie podchodzi do kwestii winy. Według niego nie da się zasłonić strukturą firmową. Jeśli wina zostanie udowodniona, to oskarżeni zostaną wszyscy od dyrektorów po menadżerów firmy. Jedynym ratunkiem jest udowodnienie, że nie mieli wiedzy na temat łamania prawa lub z należytą starannością starali się zapobiec przestępstwu.

