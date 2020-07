Rynek PC uratowany. Sprzedaż laptopów wyciągnęła go z zapaści

Branża PC to jedna z niewielu, które skorzystały z ograniczeń w poruszaniu się i pracy zdalnej. Sprzedaż laptopów wystrzeliła i w oczach analityków „uratowała” pecety.

Firmy, które wysłały pracowników do domów, uczniowie, studenci i rodziny, które szukały jakiegoś zajęcia – wszystkie te grupy nabywców przyczyniły się do wzrostu sprzedaży komputerów osobistych, jakiego nie było od dawna.

W ciągu drugiego kwartału 2020 roku do sklepów na całym świecie trafiły niemal 73 miliony laptopów. Dostawy są o 9 proc. większe niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Ostatni raz taki wzrost na rynku PC zaobserwowano prawie 10 lat temu – w trzecim kwartale 2010 roku. Złożył się na to 24-procentowy wzrost sprzedaży laptopów r/r. Nie pogrążył go nawet 26-procentowy spadek sprzedaży komputerów stacjonarnych.

Przyczyniło się do tego nie tylko zwiększone zapotrzebowanie na przenośne komputery, napędzane przez zdalną pracę i edukację. Drugi kwartał 2020 w wielu branżach to także odbicie się po drastycznych ograniczeniach z początku roku. Łańcuchy dostaw zostały przerwane, przepływ towarów ograniczony, wiele sklepów zostało zamkniętych. Na rynku PC był to największy spadek od 2013 roku. Tym bardziej godne podziwu jest to, jak producenci laptopów wyszli z kryzysu.

HP, Lenovo i Dell sprzedali najwięcej

Według statystyk Canalys największe wzrosty na rynku PC zanotowały firmy Acer i HP. Pod względem liczby sprzedanych laptopów i komputerów stacjonarnych wciąż liderami są HP, Lenovo i Dell. W poniższej tabelce podane zostały dane w milionach egzemplarzy.

Statystyki z różnych regionów pokazują, że największe wzrosty zostały zanotowane w regionie EMEA (24% 2 Q2) i w USA (11,4%). Równoważy je spadek sprzedaży PC w Ameryce Południowej (0,4%) i malutkie wzrosty w Azji.

Źródło tekstu: Canalys