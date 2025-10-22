Prawo do codziennej pracy zdalnej? Sąd wyraził się jasno

Dwa razy w tygodniu w biurze to było dla niej za dużo

Australijski sąd pracy zdecydował, że pracownica banku ma pełne prawo do codziennej pracy zdalnej. Stało się to po tym, jak kobieta wniosła pozew przeciwko swojemu pracodawcy, który zaczął wywierać na nią nacisk, aby pojawiała się w biurze minimum dwa razy w tygodniu.

W tym konkretnym przypadku pracodawca wcześniej pozwolił kobiecie pracować całkowicie zdalnie, ale na początku roku zmienił zdanie i nakazał powrót do biura. Kobieta to pracownica działu hipotecznego banku Westpac. Pracuje tam od 23 lat. Niestety, mieszka poza Sydney i dojazd do pracy zajmuje jej prawie dwie godziny. Dlatego też orzeczenie Komisji ds. Sprawiedliwego Traktowania Pracowników było takie, a nie inne. Uznano, że nie było żadnych podstaw, aby odrzucić jej wniosek o prawo do pracy w pełni zdalnej.

Jak łatwo się jednak zorientować, australijski sektor finansowy także stara się skłonić pracowników do powrotu do biur. Jeśli chodzi o bankowość detaliczną, zmiana ta jednak przebiega bardzo powoli, bowiem tutaj praca hybrydowa stała się niemal normą.