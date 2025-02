Nachalne reklamy w Windowsie. Nie da się ich wyłączyć

Aktualnie w Windowsie pełno jest reklam. Na pierwszy rzut oka można ich nie zauważyć, ale najczęściej mają one formę rekomendacji związanych z dodatkowymi aplikacjami lub usługami. Z oczywistych względów nie podoba się to użytkownikom systemu. Jednak Microsoft się tym nie przejmuje i wciska kolejne reklamy. Te najnowsze idą jeszcze o krok dalej.

Nachalne reklamy w Windowsie

Kolejne reklamy pokazują się użytkownikom komputerów z serii Surface, czyli produkowanych przez sam Microsoft. W dedykowanej aplikacji Surface zaczęły pojawiać się nachalne propozycje kupna kontrolera do Xboxa, innych laptopów, stacji dokującej do Surface'a, a nawet usług firmy Adobe.

Co ważne, większość reklam w Windowsie da się w jakiś sposób wyłączyć. Dotyczy to między innymi tych w menu start, jak i eksploratorze plików. Natomiast te w aplikacji Surface wydają się na ten moment niemożliwe do wyłączenia, a są chyba najbardziej irytujące ze wszystkich. Dobrze, że przynajmniej nie dotyczą wszystkich użytkowników Windowsa, a jedynie posiadaczy komputerów Surface. Chociaż dla nich to pewnie marna pociecha.