Android 16 z nowym desktop mode. Google rozwija obsługę zewnętrznych ekranów

Android 16 z trybem pulpitu w stylu Samsung DeX

W drugiej wersji beta Androida 16 pojawiły się funkcje przypominające tryb Samsung DeX , czyli rozwiązanie znane z flagowych urządzeń koreańskiego producenta. DeX pozwala przekształcić smartfon w niemal pełnoprawny komputer po podłączeniu go do zewnętrznego monitora.

Lepsza obsługa zewnętrznych ekranów

Do tej pory możliwości podłączania smartfonów Pixel do monitorów były ograniczone do prostej funkcji lustrzanego odbicia ekranu. Jednak w wersji beta Androida 16 pojawiła się opcja rozszerzania ekranu, co oznacza, że możliwe jest wykorzystanie zewnętrznego wyświetlacza jako dodatkowej przestrzeni roboczej.