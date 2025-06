Android 16 gotowy? Google zapowiada premierę finalnej wersji

Android 16 pojawi się wcześniej niż poprzednie wersje systemu Google'a, co zbiegnie się z czerwcową aktualizacją Feature Drop. Ta przyniesie dodatkowe nowości dla użytkowników Pixeli, a także aktualizacje dla linii Pixel Watch. Warto jednak pamiętać, że użytkownicy, którzy korzystają z wersji beta Android 16 QPR1, nie otrzymają bezpośrednio aktualizacji OTA do stabilnej wersji. Aby przejść na stabilnego Androida 16, będą musieli opuścić program beta i przywrócić urządzenie do wersji stabilnej, co wiąże się z utratą wszystkich danych.