Apple wydaje iOS 18.4. Apple Intelligence trafia do Europy

Apple znacząco rozszerza zasięg swojego systemu osobistej inteligencji, Apple Intelligence, udostępniając go szerszemu gronu użytkowników. Wraz z najnowszymi aktualizacjami systemów operacyjnych – iOS 18.4, iPadOS 18.4 oraz macOS Sequoia 15.4 – funkcje oparte na sztucznej inteligencji firmy z Cupertino trafiają do użytkowników w kilku nowych językach i regionach (w tym, po raz pierwszy, w Unii Europejskiej) oraz debiutują na goglach Apple Vision Pro. To ważny krok w rozwoju AI według Apple, konsekwentnie podkreślającego priorytet ochrony prywatności.