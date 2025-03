Prywatność czy monopol? Apple zapłaci miliony za narzędzie ATT

Kara ta jest wymierzona zaledwie rok po tym, jak Unia Europejska nałożyła na Apple'a grzywnę w wysokości 1,8 miliarda euro za działania mające na celu utrudnienie rywalom w branży usług streamingu muzycznego w App Store . Benoit Coeure, szef francuskiej Autorité de la Concurrence, podkreślił, że decyzja została podjęta w sposób apolityczny, a obawy o ewentualną reakcję ze strony Stanów Zjednoczonych są nieuzasadnione. Coeure zauważył, że w kwestii stosowania prawa antymonopolowego w odniesieniu do dużych platform cyfrowych, zarówno Stany Zjednoczone, jak i Europa podchodzą do tematu w podobny sposób.

Narzędzie ATT umożliwia użytkownikom iPhone'ów i iPadów kontrolowanie, które aplikacje mogą śledzić ich aktywność . Wprowadzenie tego narzędzia spotkało się z krytyką ze strony firm zajmujących się reklamą cyfrową i gier mobilnych, które twierdzą, że utrudnia im ono dotarcie do użytkowników . Podnosi to koszty reklam na platformach Apple’a. Mimo to, gigant z Cupertino oświadczył, że jest rozczarowany decyzją, bo nie zostały nałożone żadne konkretne wymagania dotyczące zmian w ATT . Firma zadeklarowała, że będzie starała się dostosować do wymogów decyzji, choć cały proces może potrwać. Sprawy dotyczące ATT są także rozpatrywane przez regulatorów w Niemczech, Włoszech, Polsce i Rumunii.

Francuska decyzja objęła okres od 2021 do 2023 roku i została wywołana skargami kilku stowarzyszeń reklamodawców internetowych, wydawców oraz sieci internetowych. Oskarżyły one firmę Apple o nadużywanie swojej dominującej pozycji na rynku. Francuski regulator stwierdził, że choć cel ATT – ochrona prywatności użytkowników – nie budzi wątpliwości, to sposób jego wdrożenia jest nieproporcjonalny w stosunku do tego celu. Narzędzie to szczególnie zaszkodziło mniejszym wydawcom, którzy w dużym stopniu polegają na zbieraniu danych osób trzecich do finansowania swoich działalności.