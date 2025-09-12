OLX aktualizuje regulamin. Sprawdź, co się zmieni jeszcze w tym miesiącu

Oceny usługodawców w OLX

Największą nowością w zaktualizowanym regulaminie OLX jest pilotażowy system ocen usługodawców w wybranych kategoriach. Dzięki temu osoby korzystające z tej platformy sprzedażowej będą mogły wystawiać opinie wykonawcom różnych usług. To rozwiązanie będzie działało niezależnie od obecnego systemu ocen transakcji z przesyłką.

Zmiany w limitach i promocjach

Aktualizacja regulaminu oznacza także zmiany w limitach darmowych ogłoszeń. Dotyczą one takich kategorii, jak:

Dla Dzieci / Wózki dziecięce, Foteliki i nosidełka,

Muzyka i Edukacja / Instrumenty,

Firma i Przemysł / Wyposażenie Warsztatów,

Dom i Ogród / Dekoracje.

Z kolei w kategorii Nieruchomości limity darmowych ogłoszeń zostaną całkowicie zniesione, z pewnymi wyjątkami wskazanymi w regulaminie.

Pojawią się też nowe rodzaje ofert promowanych. OLX wprowadza ogłoszenia Standard+ i Premium w kategorii Wypożyczalnia. Zmienią się także dostępne opcje dla ogłoszeń Premium w usługach transportowych i dla Standard+ w kategorii sprzątanie.

Więcej czasu na zwroty

Użytkownicy zyskają dodatkowy czas na nadanie przesyłki zwrotnej w ramach Pakietu Ochronnego. Termin zostanie wydłużony do 3 dni roboczych, co ma ułatwić korzystanie z tej funkcji.