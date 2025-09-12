Tech

OLX aktualizuje regulamin. Sprawdź, co się zmieni jeszcze w tym miesiącu

Od końca września na OLX zacznie obowiązywać nowy regulamin. Użytkownicy mogą spodziewać się między innymi zmian w limitach ogłoszeń, nowych form promocji ofert, a także pilotażowego systemu ocen usługodawców.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:17
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
OLX aktualizuje regulamin. Sprawdź, co się zmieni jeszcze w tym miesiącu

Oceny usługodawców w OLX

Największą nowością w zaktualizowanym regulaminie OLX jest pilotażowy system ocen usługodawców w wybranych kategoriach. Dzięki temu osoby korzystające z tej platformy sprzedażowej będą mogły wystawiać opinie wykonawcom różnych usług. To rozwiązanie będzie działało niezależnie od obecnego systemu ocen transakcji z przesyłką.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zmiany w limitach i promocjach

Aktualizacja regulaminu oznacza także zmiany w limitach darmowych ogłoszeń. Dotyczą one takich kategorii, jak:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Tablet ACER Iconia Tab P11 11" 8/128 GB Wi-Fi Szary
Tablet ACER Iconia Tab P11 11" 8/128 GB Wi-Fi Szary
0 zł
999 zł - najniższa cena
Kup teraz 999 zł
Laptop PREDATOR Helios 18 AI PH18-73-998A 18" IPS 250Hz Ultra 9-275HX 192GB RAM 6TB SSD GeForce RTX5080 DLSS 4 Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop PREDATOR Helios 18 AI PH18-73-998A 18" IPS 250Hz Ultra 9-275HX 192GB RAM 6TB SSD GeForce RTX5080 DLSS 4 Windows 11 Professional, Funkcje AI
-2909 zł
26899 zł - najniższa cena
Kup teraz 23990 zł
Tablet HUAWEI MatePad 11.5"S 8/256 GB Wi-Fi Szary
Tablet HUAWEI MatePad 11.5"S 8/256 GB Wi-Fi Szary
-59.53 zł
1699 zł - najniższa cena
Kup teraz 1639.47 zł
Advertisement
  • Dla Dzieci / Wózki dziecięce, Foteliki i nosidełka,
  • Muzyka i Edukacja / Instrumenty,
  • Firma i Przemysł / Wyposażenie Warsztatów,
  • Dom i Ogród / Dekoracje.

Z kolei w kategorii Nieruchomości limity darmowych ogłoszeń zostaną całkowicie zniesione, z pewnymi wyjątkami wskazanymi w regulaminie.

Pojawią się też nowe rodzaje ofert promowanych. OLX wprowadza ogłoszenia Standard+ i Premium w kategorii Wypożyczalnia. Zmienią się także dostępne opcje dla ogłoszeń Premium w usługach transportowych i dla Standard+ w kategorii sprzątanie.

Więcej czasu na zwroty

Użytkownicy zyskają dodatkowy czas na nadanie przesyłki zwrotnej w ramach Pakietu Ochronnego. Termin zostanie wydłużony do 3 dni roboczych, co ma ułatwić korzystanie z tej funkcji.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w dołączonych niżej dokumentach, które zaczną obowiązywać 29 września 2025 roku:

Image
telepolis
OLX nowy regulamin olx nowości OLX sprzedaż na OLX zmiany w OLX OLX zmiany regulaminu wrzesień 2025
Zródła zdjęć: OLX
Źródła tekstu: OLX