OLX aktualizuje regulamin. Sprawdź, co się zmieni jeszcze w tym miesiącu
Od końca września na OLX zacznie obowiązywać nowy regulamin. Użytkownicy mogą spodziewać się między innymi zmian w limitach ogłoszeń, nowych form promocji ofert, a także pilotażowego systemu ocen usługodawców.
Oceny usługodawców w OLX
Największą nowością w zaktualizowanym regulaminie OLX jest pilotażowy system ocen usługodawców w wybranych kategoriach. Dzięki temu osoby korzystające z tej platformy sprzedażowej będą mogły wystawiać opinie wykonawcom różnych usług. To rozwiązanie będzie działało niezależnie od obecnego systemu ocen transakcji z przesyłką.
Zmiany w limitach i promocjach
Aktualizacja regulaminu oznacza także zmiany w limitach darmowych ogłoszeń. Dotyczą one takich kategorii, jak:
- Dla Dzieci / Wózki dziecięce, Foteliki i nosidełka,
- Muzyka i Edukacja / Instrumenty,
- Firma i Przemysł / Wyposażenie Warsztatów,
- Dom i Ogród / Dekoracje.
Z kolei w kategorii Nieruchomości limity darmowych ogłoszeń zostaną całkowicie zniesione, z pewnymi wyjątkami wskazanymi w regulaminie.
Pojawią się też nowe rodzaje ofert promowanych. OLX wprowadza ogłoszenia Standard+ i Premium w kategorii Wypożyczalnia. Zmienią się także dostępne opcje dla ogłoszeń Premium w usługach transportowych i dla Standard+ w kategorii sprzątanie.
Więcej czasu na zwroty
Użytkownicy zyskają dodatkowy czas na nadanie przesyłki zwrotnej w ramach Pakietu Ochronnego. Termin zostanie wydłużony do 3 dni roboczych, co ma ułatwić korzystanie z tej funkcji.
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w dołączonych niżej dokumentach, które zaczną obowiązywać 29 września 2025 roku: