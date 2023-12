Zrób tak z oknem. Nigdy już ci nie zaparuje

Zima i niskie temperatury sprzyjają pojawianiu się kropel wody na oknie. Jest to nie tylko nieestetyczne, lecz tworzy warunki do rozwoju pleśni. Jest jednak prosty sposób, by sobie z tym poradzić.

Zima to nie tylko święta, biały puch i gorące kakao przy rozpalonym kominku. Wraz z nadejściem niższych temperatur pojawia się wiele niedogodności, z którymi najlepiej walczyć od razu. Jedną z nich jest zdecydowanie tworzenie się kropel wody na oknach, co najczęściej dotyczy kuchni i łazienki. Jest jednak prosty sposób, by sobie z tym poradzić.

Prosty trik na skraplanie wody na oknach

Na początku warto zwrócić uwagę na genezę problemu. Skraplanie wody na oknach jest efektem różnicy temperatur po obu jego stronach. Z wewnątrz okno uderzane jest ciepłem, a z drugiej strony mrozem. Nie jest to zatem wynik wady stolarki, jak niektórzy mogli sądzić. Niemniej lepiej nie ignorować tego zjawiska, szczególnie że tworzy to doskonałe warunki dla rozwoju pleśni i grzybów.

Jest kilka sposobów na poradzenie sobie z tym problemem, lecz większość ma mniejsze lub większe wady. Przede wszystkim możemy zwiększyć częstotliwość wietrzenia, a w ostateczności zainwestować w osuszacz powietrza. Istnieje jednak prosty domowy sposób na poradzenie sobie z kroplami wody pojawiającymi się na oknie.

Wystarczy umyć okna, jak zwykle, a następnie rozsmarować suchą ścierką na nich małą ilość płynu do mycia naczyń. Najlepiej okrężnymi ruchami, by nie pozostawić smug. Następnie należy wytrzeć powierzchnię suchą szmatką. Skuteczność metody opiera się na tym, że płyn do naczyń tworzy woskowatą, alkaliczną powłokę zapobiegającą przywieraniu skondensowanej cieczy do szkła.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: linternaute.com